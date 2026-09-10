皇璇開通物業網站 最快明日上樓書短期內開示位｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤正式命名為「皇璇」，今日(10日)正式開通物業網站 (www.stateresidence.com.hk)，項目的售樓說明書及示範單位準備工作已進入最後階段，售樓說明書最快將於明日(11日)內上載，並於短期內開放示範單位，月內登場。

項目位處北角熙和街，旺中帶靜，尊享高私隱度，經靜逸小徑可直達府邸，毗鄰國際級大型文化綜合地標項目，尊享自成一隅的深蘊格調。項目數步直達香港島首個K11零售地標STATE THEATRE by K11，預計將於2027上半年開幕。零售項目設有四層、合共逾85,000方呎的樓面面積，另設有全新甲級寫字樓，將帶動區內租務需求。