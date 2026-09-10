公屋客睇中靚則+靚景！願高價買小西灣富欣花園三房(多圖)｜二手居屋成交

近月二手交投稍稍回升，小西灣居屋富欣花園新近錄得一宗居二市場成交，一個高層靚景三房單位放盤不足兩個月，獲同區公屋客以綠表價入市，呎價超越9,200元近月高位。

屋苑近月居二市場呎價高位

招潔冰指，單位業主原於今年7月委託本行放售，原叫價590萬元放售，放盤不足兩個月，累計減價42萬元或約7.1%，獲公屋客以居二市場綠表價548萬元承接，呎價約9,257元，創屋苑近月居二市場的呎價高位。買家因應單位屬高層、靚景、特大方型廳，故願以稍為高於市價入市，而事實上原業主當年入市時同樣以高於市價入市。

招潔冰稱，單位為原則三房間隔，設有浴室及沒有沐浴間的洗手間，罕有方正間隔俗稱「大方廳」，為市場一向追捧神級戶型；加上單位為高層，可飽覽部份球場海景更延至彼岸之澳南海景，保養簇新整潔，客人一見傾心，故大筆一揮即購入作為安樂窩。