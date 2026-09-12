馬鞍山居屋業主議價空間大收窄！三房自由市場價718萬沽｜二手成交

整體二手成交稍見增加，業主議價幅度大幅收窄，馬鞍山居屋錦豐苑日前一個三房單位，於自由市場輕微減價2萬元即獲承接。
成交呎價超過1.1萬水平
世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，新近錄得錦豐苑錦莉閣(D座)中層08室成交，單位實用面積約640方呎，屬三房兩廳間隔，坐向西北望吐露港海景。上址於自由市場叫價720萬元放售，最終輕微減價2萬元，以718萬元沽出，呎價約11,219元。
據了解，原業主早於2008年購入單位，當時作價僅172萬元(未補地價)，持貨約18年沽售，但由於業主購入時尚未完成補價，現時屬已補地價的自由市場出售，兩者售價不能直接比較，但估計扣除補地價金額，業主亦獲利甚豐。
資料顯示，錦豐苑位於馬鞍山西沙路638號，2002年入伙，共有9座，提供5,540個單位。
即睇馬鞍山錦豐苑放盤 (House730)
錦駿苑兩房3年升值44%
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，近期整體交投氣氛向好，馬鞍山區本月暫錄約17宗二手交投，其中居屋錦駿苑佔2宗買賣，單位為D座低層09室，實用面積約490方呎，兩房間隔。
議價後僅減10萬即成交
胡耀祖續指，上址原開價約500萬元，議價後減價10萬元，以居二市場價490萬元易手，呎價10,000元。新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。
據了解，原業主於2023年以341萬元購入單位，持貨約3年轉售，帳面升值約149萬元或43.7%。資料顯示，錦駿苑位於馬鞍山路150號，鄰近港鐵大水坑站，2023年入伙，共有5座，提供2,079個單位。