馬鞍山居屋業主議價空間大收窄！三房自由市場價718萬沽｜二手成交

整體二手成交稍見增加，業主議價幅度大幅收窄，馬鞍山居屋錦豐苑日前一個三房單位，於自由市場輕微減價2萬元即獲承接。

成交呎價超過 1.1 萬水平

世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，新近錄得錦豐苑錦莉閣(D座)中層08室成交，單位實用面積約640方呎，屬三房兩廳間隔，坐向西北望吐露港海景。上址於自由市場叫價720萬元放售，最終輕微減價2萬元，以718萬元沽出，呎價約11,219元。

據了解，原業主早於2008年購入單位，當時作價僅172萬元(未補地價)，持貨約18年沽售，但由於業主購入時尚未完成補價，現時屬已補地價的自由市場出售，兩者售價不能直接比較，但估計扣除補地價金額，業主亦獲利甚豐。