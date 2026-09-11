映匯會所｜室內外空間面積逾1.3萬呎 打造英式品味私人會所(多圖)｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」住客會所室內連室外面積約13,285方呎，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，住客會所位於項目的2樓及3樓，特別邀請英國Conran & Partners主理室內空間設計，將英倫優雅氣息融入每一個細節，彷彿置身倫敦都會中的高端私人會館。

林達民指，會所設施方面亦經過悉心安排，動靜皆宜。2樓設有以英國Georgian townhouse為藍本打造的尊尚貴賓廳、閒逸間、迷你高球區、健身廊及瑜伽室等。其中健身空間配備國際知名品牌Matrix的健身器材，更特別連接室外迷你高爾夫球區，全方位滿足住戶運動所需。3樓則規劃有童趣天地、燒烤樂園和多個戶外休閒綠意空間。