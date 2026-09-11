映匯會所｜室內外空間面積逾1.3萬呎 打造英式品味私人會所(多圖)｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」住客會所室內連室外面積約13,285方呎，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，住客會所位於項目的2樓及3樓，特別邀請英國Conran & Partners主理室內空間設計，將英倫優雅氣息融入每一個細節，彷彿置身倫敦都會中的高端私人會館。
林達民指，會所設施方面亦經過悉心安排，動靜皆宜。2樓設有以英國Georgian townhouse為藍本打造的尊尚貴賓廳、閒逸間、迷你高球區、健身廊及瑜伽室等。其中健身空間配備國際知名品牌Matrix的健身器材，更特別連接室外迷你高爾夫球區，全方位滿足住戶運動所需。3樓則規劃有童趣天地、燒烤樂園和多個戶外休閒綠意空間。
英國Conran & Partners總監兼備合夥人Tina Norden指，「映匯」住客會所的設計靈感正是來自倫敦經典的Mayfair Club，結合了英倫會所的典雅氣派與現代美學，營造豐富層次。整個空間以自然木色、柔和中性色調及高質感材質點綴，配合藝術擺設、綠意流動；當中更特別注入沉浸式體驗，例如休閒區域融入私密概念，通過柔和流暢的線條與半透明屏風，有效劃分出舒適、靜謐的個人空間。不同功能空間運用物料、光線與裝飾的變化，如同英式私人會館般，為住戶構築出既可獨處亦可交流的靜謐歸屬感，令每一位住戶都能找到屬於自己的生活節奏與情感共鳴。
「CHESTER II映匯」會所設施：
1. 戶外閒庭Open-Air Patio
2. 尊尚貴賓廳Prestige Lounge
3. 藏書閣The Library
4. 閒逸間The Snug
5. 迷你高球區Mini Golf Green
6. 健身廊Elite Gym
7. 瑜伽室Yoga Studio
8. 童趣天地Kids Wonderland
9. 紫韻花園Lavender Garden
10. 綠意花境Vertical Greenery
11. 燒烤樂園Barbecue Terrace
12. 森趣樂園Nature Playground
13. 花語臺Terrace Lounge
14. 藝術花園Art Sculpture Garden
15. 翠綠園Meadow Garden
「映匯」位於紅磡黃埔街28號，為1幢26層高住宅大樓，地下及1樓設有商舖及餐廳，2樓及3樓為康樂設施，住宅樓層為5至29樓。地庫2層提供24個住宅停車位，地庫1層提供10個住宅停車位。