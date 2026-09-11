內地生及專才住屋需求推高租金 中原租金指數連續7個月破頂

暑假租賃旺季，在內地學生及專才需求帶動下，租金穩步向上。反映二手私人住宅租金按月走勢的中原城市租金指數(CRI)，8月CRI報138.59點，按月升1.65%，升幅為26個月以來最大，且CRI指數連升9個月共7.33%，更升穿138點水平，連續7個月創歷史新高。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，八大租金指數齊升，是去年8月後近12個月以來首次，並預期9月CRI可能進一步上試140點，但隨著租賃旺市進入尾聲，租金升幅將放緩，惟在租盤短缺下，有利第四季租金於高位企穩。