市區新盤氣氛熱鬧 映匯 超額認購25倍 首輪今截票

市區新盤氣氛熱鬧！恒基地產(012)紅磡MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」明日首輪發售143伙，截至昨晚8時累收約3,600票，以價單發售138伙計算，超額認購25倍。另外周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角「皇璇」最快今日上載樓書。

映匯會所設迷你高球區、燒烤樂園 恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，「映匯」市場反應理想，有信心首輪料收逾4,000票，並於明日賣樓後籌備次輪銷售。他稱，項目住客會所及平台花園位於2樓及3樓，住客會所連公用花園及遊樂設施面積約13,285方呎，並邀請英國Conran&Partners主理室內空間設計，設施包括健身廊、迷你高球區、燒烤樂園等。

皇璇短期內開放示範單位 另一個焦點新盤、北角「皇璇」昨正式開通物業網站，售樓說明書最快今日上載，並短期內開放示範單位，目標月內出擊。項目數步直達港島首個K11零售地標「STATE THEATRE by K11」，預計將於2027上半年開幕，設有四層、合共逾8.5萬方呎的樓面面積，另設全新甲級寫字樓，將帶動區內租務需求。 即睇北角「皇璇」最新資訊(House730)