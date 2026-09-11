市區新盤氣氛熱鬧 映匯 超額認購25倍 首輪今截票

市區新盤氣氛熱鬧！恒基地產(012)紅磡MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」明日首輪發售143伙，截至昨晚8時累收約3,600票，以價單發售138伙計算，超額認購25倍。另外周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角「皇璇」最快今日上載樓書。
映匯會所設迷你高球區、燒烤樂園
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，「映匯」市場反應理想，有信心首輪料收逾4,000票，並於明日賣樓後籌備次輪銷售。他稱，項目住客會所及平台花園位於2樓及3樓，住客會所連公用花園及遊樂設施面積約13,285方呎，並邀請英國Conran&Partners主理室內空間設計，設施包括健身廊、迷你高球區、燒烤樂園等。
「映匯」首輪價單發售包括56伙一房、55伙兩房及27伙三房，實用面積264至418方呎。扣除最高10%折扣，折實價約542.88萬元起，折實呎價19,732元起。另有5伙特色戶於同日招標出售；將於今日晚上8時截票。
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皇璇短期內開放示範單位
另一個焦點新盤、北角「皇璇」昨正式開通物業網站，售樓說明書最快今日上載，並短期內開放示範單位，目標月內出擊。項目數步直達港島首個K11零售地標「STATE THEATRE by K11」，預計將於2027上半年開幕，設有四層、合共逾8.5萬方呎的樓面面積，另設全新甲級寫字樓，將帶動區內租務需求。
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叡璟I三房逾1430萬標售
華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」昨招標售出第3(3A)座37樓C室三房，實用面積559方呎，成交價1,431.04萬元，呎價2.56萬元。項目累沽483伙，套現逾45.7億元。
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啟德海灣單日沽17伙 大手客掃3伙
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」昨錄17宗成交，套現約1.2億元。當中一名實力買家擲逾1,730萬元「一口氣」連購3伙一房單位，計劃長綫收租之用。發展商指，項目第1A座20樓M室，實用面積481方呎，兩房梗廚間隔，以1,091萬元售出，呎價22,682元。