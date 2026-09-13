CCL｜按周跌0.4% 中原：市場陷拉鋸 觀望兩大因素 短期樓價向升未變

二手樓價走勢有所反覆，中原城市領先指數CCL最新報161.33點，按周跌0.43%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，長沙灣新盤貼二手價開售成焦點，二手業主開始願意接受議價，CCL單周回軟。近五周指數「三升兩跌」，但企穩161點以上，仍為2023年9月初後157周(逾3年)第4高。二手市場持續拉鋸，加上觀望9月中《施政報告》及美國聯儲局議息結果，令樓價處於爭持格局。不過近期開始有用家轉租為買，而且部分願意追價入市，相信短期樓價向升未變，但升幅放緩。CCL繼續向目標165點進發，現時相差3.67點或2.27%。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.36%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升19.60%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.75%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.68%。9月8日旺角「太子壹號」第二輪標售17伙，10日港股失守25,000點水平，創約1個半月新低，11日柴灣「海德園」第2期首推52伙招標，12日紅磡「映匯」首輪價單銷售138伙，元朗「芊御」價單推售46伙，對本地二手樓價的影響將於2026年10月初公布的CCL才開始反映。

四區樓價「兩升兩跌」 新界東挫逾 2% 最傷 四區樓價方面，連續2周錄得「兩升兩跌」局面。新界東CCL_Mass報174.13點，按周挫2.22%，跌幅為今年1月中後34周以來最大，連跌3周共3.27%，指數仍為2023年9月初後156周(3年)第6高。新界西CCL_Mass報145.59點，按周跌1.31%，結束4周連升，指數仍為2023年10月初後152周(近3年)次高。 至於港島CCL_Mass報164.34點，按周微升0.04%，連升2周共0.35%，指數為2023年8月中後159周(逾3年)第3高。九龍CCL_Mass報159.58點，按周漲0.42%，連跌2周後回升，指數為2023年8月初後161周(逾3年)第6高。