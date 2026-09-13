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出版：2026-Sep-13 18:00
更新：2026-Sep-13 18:00

CCL｜按周跌0.4% 中原：市場陷拉鋸 觀望兩大因素 短期樓價向升未變

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CCL｜按周跌0.4% 中原：市場陷拉鋸 觀望兩大因素 短期樓價向升未變

二手樓價走勢有所反覆，中原城市領先指數CCL最新報161.33點，按周跌0.43%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，長沙灣新盤貼二手價開售成焦點，二手業主開始願意接受議價，CCL單周回軟。近五周指數「三升兩跌」，但企穩161點以上，仍為20239月初後157(3)4高。二手市場持續拉鋸，加上觀望9月中《施政報告》及美國聯儲局議息結果，令樓價處於爭持格局。不過近期開始有用家轉租為買，而且部分願意追價入市，相信短期樓價向升未變，但升幅放緩。CCL繼續向目標165點進發，現時相差3.67點或2.27%

楊明儀表示，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.36%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升19.60%，較20249月首次減息前135.86點低位升18.75%，較20218191.34點歷史高位跌15.68%98日旺角「太子壹號」第二輪標售17伙，10日港股失守25,000點水平，創約1個半月新低，11日柴灣「海德園」第2期首推52伙招標，12日紅磡「映匯」首輪價單銷售138伙，元朗「芊御」價單推售46伙，對本地二手樓價的影響將於202610月初公布的CCL才開始反映。

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四區樓價「兩升兩跌」 新界東挫逾2%最傷

四區樓價方面，連續2周錄得「兩升兩跌」局面。新界東CCL_Mass174.13點，按周挫2.22%，跌幅為今年1月中後34周以來最大，連跌3周共3.27%，指數仍為20239月初後156(3)6高。新界西CCL_Mass145.59點，按周跌1.31%，結束4周連升，指數仍為202310月初後152(3)次高。

至於港島CCL_Mass164.34點，按周微升0.04%，連升2周共0.35%，指數為20238月中後159(3)3高。九龍CCL_Mass159.58點，按周漲0.42%，連跌2周後回升，指數為20238月初後161(3)6高。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass162.15點，按周回落0.55%CCL(中小型單位)160.82點，按周挫0.54%CCL MassCCL(中小型單位)分別仍為20238月底後158(3)6及第5高。CCL(大型單位)163.88點，按周微升0.09%，連升2周共0.58%，指數創202310月初後152(3)新高。

CCL年內累漲11.95%

2026年計，CCL暫時累漲11.95%CCL Mass上揚11.69%CCL(中小型單位)走高11.59%CCL(大型單位)13.73%，港島飆17.25%，九龍上揚10.26%，新界東增9.78%，新界西升9.69%

上周五(11)公布的指數，根據2026831日至96日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在2026817日至23日簽臨時買賣合約，819日外資銀行推出最高1.7%現金按揭回贈，20日美國宣布對伊朗採取規模空前的經濟戰和經濟孤立行動，22日西南九龍長沙灣「叡璟I」首輪價單銷售180伙沽清當周的市況。

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