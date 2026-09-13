映匯首輪沽136伙 加推45伙價單單位周三次輪銷售｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」，昨日(12日)首輪銷售以價單發售138伙，當中136伙獲得認購，幾近沽清。恒基物業代理有限公司董事及營業（一）部總經理林達民表示，為應眾多向隅客需求，隨即加推價單5號，涉及45伙。
首輪銷售中，S組共錄得兩組大手客，每組分別認購5伙單位。其中成交金額最高的一組客人共斥資4,130.37萬元，包括1伙三房及4伙兩房單位。另一組客人則認購5伙一房單位，涉資2,803.86萬元。
價單5號共45伙，戶型由一房至三房，實用面積264至418方呎，折實價由578.88萬至1,030.5萬元，折實呎價由20,982至26,359元。折實最低呎價單位為6樓K室，屬一房間隔，呎價為20,982元，而最低折實售價單位為6樓H室，同屬一房間隔，售價為578.88萬元。同時亦提供3伙單位作招標發售。
項目同時公布銷售安排，落實於周三(16日)作次輪銷售，推售45伙價單單位，以及3伙招標單位。
利嘉閣顏廷軒：促成多宗「1客2食」成交
利嘉閣地產九龍海濱豪宅分行B組高級聯席董事顏廷軒稱，市場反應熱烈，當中不乏大手客成交，該行促成多宗「1客2食」交易，包括一名內地客斥資逾1,600萬元購入1伙一房及1伙三房戶。
顏廷軒指出，紅磡映匯位處市區核心地段，且屬短樓花期項目，除坐擁完善交通配套，住戶穿梭港九新界各區，以至北上大灣區皆十分便捷，又鄰近大學，故極受用家、內地客及投資者歡迎。以利嘉閣客戶分佈為例，以九龍及新界區為主，其中本地客及內地客各佔一半；而入市意向，自住用客佔40%，餘下6成為投資客。他續指，由於映匯錄得大量收票，但首批僅發售百餘伙，相信今日很大機會全數沽清，料發展商將會視乎市場反應加推單位，以滿足買家需求。
「映匯」位於紅磡黃埔街28號，為1幢26層高住宅大樓，地下及1樓設有商舖及餐廳，2樓及3樓為康樂設施，住宅樓層為5至29樓。地庫2層提供24個住宅停車位，地庫1層提供10個住宅停車位。