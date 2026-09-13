映匯首輪沽136伙 加推45伙價單單位周三次輪銷售｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」，昨日(12日)首輪銷售以價單發售138伙，當中136伙獲得認購，幾近沽清。恒基物業代理有限公司董事及營業（一）部總經理林達民表示，為應眾多向隅客需求，隨即加推價單5號，涉及45伙。 首輪銷售中，S組共錄得兩組大手客，每組分別認購5伙單位。其中成交金額最高的一組客人共斥資4,130.37萬元，包括1伙三房及4伙兩房單位。另一組客人則認購5伙一房單位，涉資2,803.86萬元。

價單5號共45伙，戶型由一房至三房，實用面積264至418方呎，折實價由578.88萬至1,030.5萬元，折實呎價由20,982至26,359元。折實最低呎價單位為6樓K室，屬一房間隔，呎價為20,982元，而最低折實售價單位為6樓H室，同屬一房間隔，售價為578.88萬元。同時亦提供3伙單位作招標發售。 項目同時公布銷售安排，落實於周三(16日)作次輪銷售，推售45伙價單單位，以及3伙招標單位。