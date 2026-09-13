DOUBLE COAST III周三發售60伙 入場價461萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」，早前已公佈全新價單並加推94伙單位，最新正式上載銷售安排，周三(16日)發售60伙單位，主打一房單位及兩房（開放式廚房）單位。
60伙單位包括30伙價單單位及30伙招標單位。價單單位包括60伙開放式單位、240伙一房（開放式廚房）單位、280伙兩房（開放式廚房）單位、20伙兩房連儲物室（開放式廚房）單位，單位實用面積由249至455方呎，其中價單單位折實售價由461.3萬元起，折實呎價由18,526元起。
標售2伙三房套戶
今日(13日)再錄2宗成交，2伙均透過招標形式售出，均為三房一套，合共套現近3,418萬元。
其中第1A座33樓B室以1,812萬元成交，呎價為26,034元，成交價及呎價為項目標準單位新高。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目今年至今售出254伙，套現近21.5億元；整個項目開售至今累售568伙，套現近45.1億元。
「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。