DOUBLE COAST III周三發售60伙 入場價461萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」，早前已公佈全新價單並加推94伙單位，最新正式上載銷售安排，周三(16日)發售60伙單位，主打一房單位及兩房（開放式廚房）單位。

60伙單位包括30伙價單單位及30伙招標單位。價單單位包括60伙開放式單位、240伙一房（開放式廚房）單位、280伙兩房（開放式廚房）單位、20伙兩房連儲物室（開放式廚房）單位，單位實用面積由249至455方呎，其中價單單位折實售價由461.3萬元起，折實呎價由18,526元起。