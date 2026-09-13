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出版：2026-Sep-13 23:15
更新：2026-Sep-13 23:15

十大屋苑｜周末成交按周多1宗 中原：二手競爭力不及新盤 令交投表現反覆

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十大屋苑｜周末成交按周多1宗 中原：二手競爭力不及新盤 令交投表現反覆

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(1213)共錄得5宗買賣，較上周末增25%1宗，6個指標屋苑各錄1宗交投；「零成交」屋苑降至4個，分別為康怡花園、海怡半島、新都城及沙田第一城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場焦點仍落於一手新盤市場，全因近日推售的新盤，折實價大多低於市價，吸引力大於二手屋苑，加上一手貨尾分布各區，可滿足不同區域的客戶，令新盤銷情造好。相反，二手叫價相對硬淨，競爭力不及新盤，導致交投表現反覆。

太古城改則一房戶半年轉手賺150

中原地產太古城區域營業董事趙鴻運指，太古城本月暫錄3宗成交，平均實用呎價約19,290元。屋苑本周末錄得1宗買賣，單位為冠天閣高層C室，實用面積約680方呎，原則為三房－套間隔，現改為－大套房。單位坐向正南方，望街景及園景，擁品味裝修。原叫價1,380萬元放售，幾經商討後，最終獲同區用家以1,300萬元承接，呎價約19,118元。

據了解，原業主於今年3月才以1,150萬元購入單位，持貨短短半年轉售，帳面獲利150萬元或約13%離場。

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長情業主675萬沽美孚新邨三房

中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平稱，美孚新邨於周末錄得1宗成交，全月累積暫錄6宗交投，平均實用呎價約10,652元。屋苑本周末成交為3期百老匯街61號低層D室，實用面積約657方呎，三房間隔，擁向南內園景，以675萬元沽出，呎價約10,274元。

據悉，原業主早於1996年僅以200萬元購入單位，持貨已經30年，現沽貨帳面獲利475萬元，單位期內升值逾2.3倍。

麗港城兩房655萬易手

中原地產東九龍麗港城首席分區營業經理洪金興說，麗港城本周末錄得1宗成交，單位為9座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔。單位坐向西方，外望開揚翠綠公園景致，剛於市場以655萬元售出，呎價約12,669元。

據了解，原業主早於1997年以450萬元購入單位，持貨約29年，現沽出帳面獲利205萬元或約46%離場。

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