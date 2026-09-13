皇璇上樓書涉194伙 短期內開放示範單位｜北角新盤

項目住宅部分設三大區域，包括VICTORIA ZONE (26樓及以上)、ELITE ZONE (17樓至25樓) 及SIGNATURE ZONE (16樓及以下)。VICTORIA ZONE提供8款大宅，一律採用獨立梗廚設計，實用面積由610至1,465方呎，部分更享有維港海景，珍貴罕有。當中名為「傳承‧邸」的32樓B單位，為項目唯一天台特色戶，三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積1,120方呎，附連201方呎天台，大廳向北，享維多利亞港景致，睡房向南，享港島翠綠山景。

項目共設27個住宅樓層，提供194伙，項目主打標準戶型為一房及兩房，共佔全盤逾85%，另設三房大宅及特色戶，戶型多元化。預計關鍵日期為2027年12月31日，樓花期約3個月。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤「皇璇」，正式上載售樓說明書，示範單位短期內將對外開放。

1伙「尊尚·邸」，為31樓A單位，兩房(雙套)工作間及儲物室間隔，實用面積1,465方呎，乃項目實用面積最大之單位；1伙「御享·邸」，為31樓B單位，兩房雙套工作間連洗手間間隔，實用面積1,393方呎；1伙「傳承‧邸 」，為32樓B單位，三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積1,120方呎，附連201方呎天台；1伙「典藏‧邸」，為項目32樓A單位，三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積980方呎；1伙「雅致‧邸」，為項目32樓C單位，三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積861方呎；5 伙「輝煌‧邸」，為項目26樓至30樓C單位，三房一套儲物室連洗手間間隔，實用面積792至799方呎，其中26樓C單位附連46方呎平台；5伙「榮耀‧邸」，為項目26樓至30樓B單位，三房一套儲物室連洗手間間隔，實用面積729至767方呎，其中26樓B單位附連81方呎平台；5伙「璀璨‧邸」，為項目26樓至30樓A單位，三房一套儲物室連洗手間間隔，實用面積610方呎。

ELITE ZONE設有56伙，均採用開放式廚房設計，主打兩房戶型，實用面積由408至456方呎，備有多款間隔選擇；另提供三房戶型，實用面積602方呎。

SIGNATURE ZONE設有108伙，主打一房戶型，均採用開放式廚房設計，實用面積由277至316方呎，當中最細單位為2樓C單位平台特色戶，一房間隔，實用面積277方呎，附連228方呎平台。