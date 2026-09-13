皇璇上樓書涉194伙 短期內開放示範單位｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤「皇璇」，正式上載售樓說明書，示範單位短期內將對外開放。
項目共設27個住宅樓層，提供194伙，項目主打標準戶型為一房及兩房，共佔全盤逾85%，另設三房大宅及特色戶，戶型多元化。預計關鍵日期為2027年12月31日，樓花期約3個月。
項目住宅部分設三大區域，包括VICTORIA ZONE (26樓及以上)、ELITE ZONE (17樓至25樓) 及SIGNATURE ZONE (16樓及以下)。VICTORIA ZONE提供8款大宅，一律採用獨立梗廚設計，實用面積由610至1,465方呎，部分更享有維港海景，珍貴罕有。當中名為「傳承‧邸」的32樓B單位，為項目唯一天台特色戶，三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積1,120方呎，附連201方呎天台，大廳向北，享維多利亞港景致，睡房向南，享港島翠綠山景。
8款大宅僅設20伙
1伙「尊尚·邸」，為31樓A單位，兩房(雙套)工作間及儲物室間隔，實用面積1,465方呎，乃項目實用面積最大之單位；1伙「御享·邸」，為31樓B單位，兩房雙套工作間連洗手間間隔，實用面積1,393方呎；1伙「傳承‧邸 」，為32樓B單位，三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積1,120方呎，附連201方呎天台；1伙「典藏‧邸」，為項目32樓A單位，三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積980方呎；1伙「雅致‧邸」，為項目32樓C單位，三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積861方呎；5 伙「輝煌‧邸」，為項目26樓至30樓C單位，三房一套儲物室連洗手間間隔，實用面積792至799方呎，其中26樓C單位附連46方呎平台；5伙「榮耀‧邸」，為項目26樓至30樓B單位，三房一套儲物室連洗手間間隔，實用面積729至767方呎，其中26樓B單位附連81方呎平台；5伙「璀璨‧邸」，為項目26樓至30樓A單位，三房一套儲物室連洗手間間隔，實用面積610方呎。
ELITE ZONE設有56伙，均採用開放式廚房設計，主打兩房戶型，實用面積由408至456方呎，備有多款間隔選擇；另提供三房戶型，實用面積602方呎。
SIGNATURE ZONE設有108伙，主打一房戶型，均採用開放式廚房設計，實用面積由277至316方呎，當中最細單位為2樓C單位平台特色戶，一房間隔，實用面積277方呎，附連228方呎平台。
大宅將以招標形式推出
「皇璇」為港島核心地段的舊契樓花項目，供應罕有，物業網站開通後已接獲不少查詢，市場反應熱烈，展銷廳將於短期內開放予VIP預約及公眾參觀。8款大宅將計劃以招標形式推出。
「皇璇」位處北角熙和街，旺中帶靜，尊享高私隱度，經靜逸小徑可直達府邸，毗鄰國際級大型文化綜合地標項目，尊享自成一隅的深蘊格調。項目數步直達香港島首個K11零售地標 STATE THEATRE by K11，預計將於2027上半年開幕。零售項目設有四層、合共逾85,000方呎的樓面面積，另設有全新甲級寫字樓，將帶動區內租務需求。
項目兼享2站地利優勢，由港鐵炮台山站出發， 4站可達四綫交匯的超級轉車站──港鐵金鐘站，既可接駁東鐵綫前往羅湖及落馬洲站，亦可轉乘荃灣綫或南港島綫，四通八達；由港鐵北角站出發，1站約3分鐘可達鰂魚涌站、6站可達九龍灣站，接通東九龍商業核心區。