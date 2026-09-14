商舖租賃市場8月交投跌一成 中原工商舖：金融機構轉攻實體店成新趨勢｜工商市況

港股交投熱度再創新高，港交所最新公布數字指出，上半年平均每日成交金額達2,830億元，較去年同期上升18%，並創下歷來半年度新高。同時，本港上半年共有87宗新股上市，募資總額達2,124億元，按年躍升94%，位列全球第二。而金融市場活躍亦同步帶動商舖租賃需求，近月查詢量增多。中原分析，零售市場即將進入下半年消費旺季，預料有更多商戶正積極部署擴充，加上金融企業對核心區物色旗艦地舖，相信9月份商舖租賃市場價量將同步上揚。
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，8月份商舖租賃市場錄得約316宗成交，較上月回落約13.66%，與去年同期約311宗相若；而成交額則錄得約3,015萬元，按月及按年分別微跌約2.1%及約8.91%。至於租用面積方面，8月份錄得約45萬方呎，按月及按年增加約4.55%及約2.56%。
何潔釵稱，8月份最矚目租務成交為長橋證券以每月約83萬元租用旺角亞皆老街24至26號東方大廈地舖。該舖位處亞皆老街與西洋菜南街交界的全城焦點十字路口，建築面積約1,800方呎，折合平均呎租約461元。據了解，該舖曾由「蘋果牌牛仔褲」家族自用長達35年，其後於2021年獲服裝品牌Baleno以約60萬元承租，直至去年遷出；與舊租金比較，最新成交月租上升近四成。值得留意的是，該舖與另一券商富途證券僅相隔一條行人過路線，周邊更匯聚滙豐、恒生及花旗等多家銀行分行，金融零售氣氛極為濃厚。
核心區空置率按月升幅收窄
至於空置率方面，何潔釵指出，8月份核心區空置率按月升幅收窄。其中，中環及尖沙咀區空置率分別錄得7.28%及7.35%，按月改善0.09及0.04個百分點，而銅鑼灣空置率則約6.22%，按月分6Multiple imagesaddexpandmore-dots Title HighlightAttach images別上升0.05個百分點，按年上升0.15個百分點。而灣仔區空置率升幅最大，8月份錄得約6.56%，按月及按年分別增加0.37及2個百分點，另旺角區8月份空置率約9.11%，較上月分別增加0.05個百分點，與去年同期比較則上升0.65個百分點。
何潔釵續指，隨著本港金融市場交投轉趨活躍，金融機構由以往著重線上推廣，部分已積極轉向於核心區開設實體門市，以提升品牌形象並廣納客源，如長橋證券去年於尖沙咀開設首間實體門市後持續增設門市據點，早前更接受租用銅鑼灣羅素街多層舖位；而數字銀行「大象銀行」亦將於銅鑼灣怡和街開設首間門市。何潔釵分析，金融機構偏好進駐核心區的矚目地段，且承租力不俗，相信可為商舖租賃市場提供有力支持，加上即將迎來下半年的旅遊旺季，預料將吸引更多品牌部署擴充，帶動9月份的商舖租賃成交重拾升軌。