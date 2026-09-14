商舖租賃市場8月交投跌一成 中原工商舖：金融機構轉攻實體店成新趨勢｜工商市況

港股交投熱度再創新高，港交所最新公布數字指出，上半年平均每日成交金額達2,830億元，較去年同期上升18%，並創下歷來半年度新高。同時，本港上半年共有87宗新股上市，募資總額達2,124億元，按年躍升94%，位列全球第二。而金融市場活躍亦同步帶動商舖租賃需求，近月查詢量增多。中原分析，零售市場即將進入下半年消費旺季，預料有更多商戶正積極部署擴充，加上金融企業對核心區物色旗艦地舖，相信9月份商舖租賃市場價量將同步上揚。 中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，8月份商舖租賃市場錄得約316宗成交，較上月回落約13.66%，與去年同期約311宗相若；而成交額則錄得約3,015萬元，按月及按年分別微跌約2.1%及約8.91%。至於租用面積方面，8月份錄得約45萬方呎，按月及按年增加約4.55%及約2.56%。

何潔釵稱，8月份最矚目租務成交為長橋證券以每月約83萬元租用旺角亞皆老街24至26號東方大廈地舖。該舖位處亞皆老街與西洋菜南街交界的全城焦點十字路口，建築面積約1,800方呎，折合平均呎租約461元。據了解，該舖曾由「蘋果牌牛仔褲」家族自用長達35年，其後於2021年獲服裝品牌Baleno以約60萬元承租，直至去年遷出；與舊租金比較，最新成交月租上升近四成。值得留意的是，該舖與另一券商富途證券僅相隔一條行人過路線，周邊更匯聚滙豐、恒生及花旗等多家銀行分行，金融零售氣氛極為濃厚。