十大屋苑｜周末成交增至7宗 利嘉閣：焦點集中一手 二手觀望氣氛濃厚

廖偉強指出，周三(16日)政府即將出台新一份《施政報告》及《香港第一個五年規劃》，而且本港時間周四(17日)凌晨將公布美國聯儲局議息結果，買賣雙方靜待政策以及息口走勢發展，加上新盤銷售熾熱，佔盡市場焦點，二手市場觀望氣氛相對濃厚。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場焦點集中在一手新盤上，而二手買賣雙方則觀望下周重要政策及美國議息結果，令十大屋苑周末交投相對淡靜，持續在個位數字窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(12至13日)十大指標屋苑錄約7宗二手交投，較上一個周末(5至6日)的6宗，按周增加1宗或近17%。

在剛過去周末兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，港島區錄3宗成交，表現較佳，而九龍區及港島區則各錄2宗成交。若以屋苑劃分，太古城以3宗交投領先，而嘉湖山莊錄得2宗居次，麗港城及新都城分別錄得1宗買賣，其餘6個屋苑則暫未錄得交投。

太古城中高層戶 1300 萬易主

利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱稱，在過去周六日兩天太古城錄得3宗交投，其中包括冠天閣中高層C室，實用面積約680方呎，成交價約1,300萬元，呎價約19,118元；另外，漢宮閣高層D室，實用面積約702方呎，以約1,200萬元易手，呎價約17,094元。

新都城中層戶 765 萬售出

利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮指，新都城於過去兩日暫錄1宗成交，單位為1期2座中層E室，實用面積約526方呎，以約765萬元易手，呎價約14,544元。