叡璟II提供407伙 最快周二公布首張價單及開放示範單位｜西南九龍新盤

市區焦點新盤、華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」今日(14日)上載第2期「叡璟II」售樓說明書，提供407伙，實用面積介乎269至730方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，部署周二(15日)公布首張價單及開放示範單位。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟I」迄今累售485伙，佔全盤507伙近96%。有見項目市場反應熱烈，今日公布第2期樓書，涉及項目第5A及5B座，提供407伙，當中三房單位全數為梗廚設計，部署明日開價及開放示範單位，首張價單單位佔全盤不少於20%，定價會參考同系第1期成交價及鄰近新盤售價，最快下周展開銷售。