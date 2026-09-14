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出版：2026-Sep-14 17:04
更新：2026-Sep-14 17:04

叡璟II提供407伙 最快周二公布首張價單及開放示範單位｜西南九龍新盤

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施偉賢(左)表示，「叡璟II」定價會參考同系第1期成交價及鄰近新盤售價，最快下周展開銷售；圖右為岑菲菲。

市區焦點新盤、華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」今日(14)上載第2期「叡璟II」售樓說明書，提供407伙，實用面積介乎269730方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，部署周二(15)公布首張價單及開放示範單位。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟I」迄今累售485伙，佔全盤507伙近96%。有見項目市場反應熱烈，今日公布第2期樓書，涉及項目第5A5B座，提供407伙，當中三房單位全數為梗廚設計，部署明日開價及開放示範單位，首張價單單位佔全盤不少於20%，定價會參考同系第1期成交價及鄰近新盤售價，最快下周展開銷售。

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首設三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型

華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，叡璟II設有407伙，當中一房佔105伙，實用面積由306323方呎；兩房涉140伙，實用面積由412461方呎；三房設140伙，實用面積由625730方呎；另設11伙平台特色戶，實用面積由269686方呎，以及11伙頂層特色戶，實用面積由306730方呎。

岑菲菲特別介紹今期首推戶型，為三房一套加儲物房及工作間連洗手間，位處第5A28B室，屬「尊尚三房」的則王，實用面積730方呎，客廳與三間睡房採用橫排式設計，外望開揚內園景致。主人睡房設偌大玻璃窗引光入室，配合中空玻璃設計，隔音節能。

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