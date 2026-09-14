長實波老道應天連沽2伙四房雙套大宅 吸金逾2.76億｜半山豪宅

長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」今日(14日)以招標形式售出2套大宅，總成交金額逾2.76億元。

成交大宅包括8樓9號室，實用面積2,137方呎，屬四房雙套間隔，連1個車位以約1.37億元售出，呎價64,200元；另為9樓9號室，實用面積同為2,137方呎，四房雙套間隔，連1個車位以約1.39億元售出，呎價65,200元；據成交紀錄冊顯示，兩個大宅成交期為90日。

項目 3 個月售出 14 伙 吸金逾 25 億

長實營業經理陳詠慈表示，「應天」推出的單位備受買家歡迎，與此同時亦帶動1期的銷售，客戶均被兩期各有千秋的特點吸引，並積極考慮同時購入兩期單位。「應天」約3個月共售出14伙，套現逾25億元。「應天」自開售以來一直備受市場實力豪客及家族青睞，更多次錄得單日連環成交的佳績，並同時帶動相鄰第1期售出4伙，目前由「應天」開售起計整個項目已售岀18伙，套現逾30億元。