長實波老道應天連沽2伙四房雙套大宅 吸金逾2.76億｜半山豪宅

長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」今日(14日)以招標形式售出2套大宅，總成交金額逾2.76億元。
成交大宅包括8樓9號室，實用面積2,137方呎，屬四房雙套間隔，連1個車位以約1.37億元售出，呎價64,200元；另為9樓9號室，實用面積同為2,137方呎，四房雙套間隔，連1個車位以約1.39億元售出，呎價65,200元；據成交紀錄冊顯示，兩個大宅成交期為90日。
項目3個月售出14伙 吸金逾25億
長實營業經理陳詠慈表示，「應天」推出的單位備受買家歡迎，與此同時亦帶動1期的銷售，客戶均被兩期各有千秋的特點吸引，並積極考慮同時購入兩期單位。「應天」約3個月共售出14伙，套現逾25億元。「應天」自開售以來一直備受市場實力豪客及家族青睞，更多次錄得單日連環成交的佳績，並同時帶動相鄰第1期售出4伙，目前由「應天」開售起計整個項目已售岀18伙，套現逾30億元。
陳詠慈稱，踏入9月份，超級豪宅市場表現顯著暢旺。本項目位處不可複製的港島半山傳統豪宅地段，配合橫排式高私密度設計規劃及頂尖配套，向來是實力買家作資產配置或家族傳承的首選。是次再度錄得單日連環成交，充分證明市場對此類稀缺優質資產的需求依然強勁，預料這股追捧勢頭在未來將持續高企。
「應天」提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎；以及極少量特色大宅。其中兩套頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911及3,022方呎；層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。