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地產
出版：2026-Sep-14 18:30
更新：2026-Sep-14 18:30

天御單日標售2伙四房大宅 吸金逾2.55億｜半山豪宅

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「天御」系列9月累售12伙，套現逾18.6億元。(地產組攝)

港島豪宅銷情持續，恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山「天御」系列本月交投不斷，今日(14)售出2伙大宅，套現逾2.55億元。

成交單位包括第2期第18A室，實用面積2,772方呎，四房四套間隔，成交價逾1.26億元，呎價45,800元。另為12A室，同為實用面積2,772方呎、四房四套間隔，成交價逾1.28億元，呎價46,310元。據成交紀錄冊顯示，「天御」系列9月累售12伙，套現逾18.6億元。

「天御」位於衛城道8號，分為2期，共有2座，提供172個單位。

即睇西半山天御最新資訊 (House730)

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