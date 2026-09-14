天御單日標售2伙四房大宅 吸金逾2.55億｜半山豪宅

港島豪宅銷情持續，恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山「天御」系列本月交投不斷，今日(14日)售出2伙大宅，套現逾2.55億元。

成交單位包括第2期第1座8樓A室，實用面積2,772方呎，四房四套間隔，成交價逾1.26億元，呎價45,800元。另為12樓A室，同為實用面積2,772方呎、四房四套間隔，成交價逾1.28億元，呎價46,310元。據成交紀錄冊顯示，「天御」系列9月累售12伙，套現逾18.6億元。

「天御」位於衛城道8號，分為2期，共有2座，提供172個單位。