中原城市租金指數CRI連升4年 累升27.63% 港九市區升幅跑贏大市｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，私人住宅租務在剛性需求支持下，租金不斷向升，中原城市租金指數CRI更已連續7個月破頂。2026年首8個月CRI升6.94%，2025年升5.21%，2024年升5.64%，2023年升7.37%，近4年暫累升27.63%。其中，港九市區升幅跑贏大市，4年分別累升28.39%及32.16%。新界東及新界西兩區升幅則不足兩成半，升24.57%及22.31%，稍為落後。

以121個CRI Mass大型成份屋苑計，有19個(15.7%)屋苑近4年租金累升逾三成，當中16個屋苑更連升4年。租金升逾三成的屋苑，九龍有10個(佔同區屋苑總數31.3%)，港島5個(19.2%)，新界東1個(3.4%)，新界西3個(8.8%)。港九市區屋苑租金表現領先新界兩區。