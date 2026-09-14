中原城市租金指數CRI連升4年 累升27.63% 港九市區升幅跑贏大市｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，私人住宅租務在剛性需求支持下，租金不斷向升，中原城市租金指數CRI更已連續7個月破頂。2026年首8個月CRI升6.94%，2025年升5.21%，2024年升5.64%，2023年升7.37%，近4年暫累升27.63%。其中，港九市區升幅跑贏大市，4年分別累升28.39%及32.16%。新界東及新界西兩區升幅則不足兩成半，升24.57%及22.31%，稍為落後。
以121個CRI Mass大型成份屋苑計，有19個(15.7%)屋苑近4年租金累升逾三成，當中16個屋苑更連升4年。租金升逾三成的屋苑，九龍有10個(佔同區屋苑總數31.3%)，港島5個(19.2%)，新界東1個(3.4%)，新界西3個(8.8%)。港九市區屋苑租金表現領先新界兩區。
九龍東屋苑租金升幅均超三成
九龍東屋苑租金表現強勁，紅磡黃埔花園、將軍澳日出康城一期首都、日出康城二期、維景灣畔、將軍澳中心/將軍澳豪庭、新寶城、觀塘麗港城及黃大仙譽‧港灣，租金升幅均超過三成，介乎30.13%到39.33%。由於紅磡鄰近香港理工大學，將軍澳亦接近科技大學，吸引不少學生承租，推動區內屋苑租金升幅。九龍西則只有長沙灣泓景臺及昇悅居租金升幅較大，升32.89%及32.55%。港島東北角太古城、康怡花園及筲箕灣逸濤灣租金升幅明顯，升30.24%至36.09%不等。港島西區學士臺及香港仔深灣軒的租金亦升逾三成，西區位於香港大學附近故明顯受惠。新界兩區屋苑租金表現較為遜色，新界東只有沙田名城租金升幅較多，升37.85%。新界西荃灣盈翠半島、麗城花園及元朗新元朗中心，升32.14%至33.51%不等。
14個屋苑租金升幅少於一成
另有14個屋苑近4年租金升幅少於一成，明顯落後，主要集中新界西。新界西屯門屋苑表現欠佳，其中豫豐花園更跌9.12%，是大型成份屋苑中最差，而區內的香港黃金海岸、大興花園、邁亞美海灣、新屯門中心及海翠花園的租金僅累升5.65%至9.44%不等。新界西荃灣麗都花園及浪翠園租金升幅只有3.68%及8.27%。新界東馬鞍山雅典居租金亦回落0.15%，沙田帝堡城、富豪花園及北區帝庭軒/御庭軒，升幅介乎4.69%到8.44%。港島及九龍各有1個屋苑租金累升不足一成，分別為半山區碧瑤灣升6.41%及觀塘得寶花園升9.19%。
黃埔花園租金升幅達39.33%
十大屋苑方面，市區表現較優秀。以九龍黃埔花園表現最好，租金升近四成，達39.33%。港島太古城升36.09%居次。新界西映灣園及嘉湖山莊表現一般，租金升幅低於兩成，升15.94%及16.98%。