區內客講價成功租柴灣海德園兩房 業主享逾3.6厘回報(多圖)｜入伙盤租賃

招潔冰指，該行剛促成海德園3座中層D室租務成交，單位實用面積約538方呎，屬兩房兩廳開放式廚房設計，眺望城市景及蔚藍泳池景。單位於上月中收樓後便隨即放租，原開價2.9萬元，最終業主減價2,200元或約7.6%，放租約一個半月以2.68萬元租出，呎租約49.8元。

整體租賃市場表現暢旺，世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，新入伙的柴灣海德園租賃持續熾熱，物業自7月中展開收樓程序迄今，已累計錄得逾30宗租賃成交，最新一個兩房單位成交呎租逼近50元關口。

⇊直擊海德園 3 座中層 D 室⇊

業主去年9月逾883萬入市

招潔冰透露，租客為區內客，心儀此單位為東南開揚兩房戶，視野遼闊，可從落地景觀窗飽覽城市景及蔚藍池景。客人有見單位一手開箱，可享高尚品牌電器及匠心獨運櫥櫃組合；而屋苑更設有蓋行人天橋及多元化會所，一應俱全，再配以太古地產設有免費穿梭巴士來回杏花邨及太古城，客戶樂在享受無可比擬的優尚生活。

據悉，業主於去年9月以883.3萬元購入樓花單位，收樓不久隨即將單位租出，現享約3.6厘租金回報率。資料顯示，海德園位於柴灣常安街99號，發展商為太古地產及中華巴士，第1期由第2、3座組成，提供592個住宅單位。