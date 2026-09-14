叡璟II樓書｜設407伙 面積最大730呎 全數三房採梗廚設計｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」最新上載第2期「叡璟II」售樓說明書，由第5(5A)及(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269至730方呎。戶型與項目第1期相若，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶，當中更特別推出「尊尚三房」戶型。值得一提，今期全數三房單位均配備梗廚設計，更首度推出三房一套加工作間連洗手間戶型、三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為2028年12月25日。 「叡璟II」延續項目第1期為買家提供限定禮遇，專屬定製化服務，包括為所有單位提供靈活多變的廚房爐具配置、廚櫃面板設計風格選擇，以及「四選一」的專屬窗簾配置服務。

據樓書顯示，標準樓層5A座一層設5伙，配有3部升降機；5B座一層設6伙，同樣配有3部升降機。單位戶型分布方面，標準單位中一房(開放式廚房)設105伙，實用面積由306至323方呎；兩房(開放式廚房)設140伙，實用面積由412至461方呎；三房佔35伙，實用面積由625至628方呎；三房一套加工作間連洗手間設70伙，實用面積由713至723方呎；三房一套加儲物房及工作間連洗手間設35伙，實用面積為730方呎。 至於特色戶，有11伙為平台特色戶，位處3樓，單位面積由269至686方呎，平台面積介乎43至233方呎；另有11伙頂層特色戶，單位面積由306至730方呎，天台面積介乎206至618方呎。