恒地MCP新都城中心推「運動行銷」策略 料再創人流新高及營業額雙位數增長｜商場動態

2026年亞洲體育盛事即將於本周六(19日)在日本愛知縣名古屋揭幕，恒基地產(012)旗下商場將軍澳MCP新都城中心宣布，於下半年全面啟動「體育×零售」雙軌驅動策略，強勢聯乘多個國際及本地頂尖運動專業團體連環推出六大跨界體育主題企劃，將國際級專業賽事搬進商場中庭，透過「運動行銷」連動社區，號召全港市民齊集MCP，為香港健兒打氣並體驗多元運動盛事。恒基兆業地產租務(二)部總經理陳德鳴表示，預期商場下半年人流將持續錄得雙位數增長，相信可以進步帶動運動用品、生活零售及餐飲商戶的生意。

國際級專業賽事包括上周五(11日)舉辦的國際級3x3籃球賽事—香港首個亞洲女子3x3邀請賽，即將登場的HOY媒體網絡亞洲體育盛事直播、即將於下月舉行中國香港籃球總會舉辦的粵港澳大灣區三人籃球錦標賽、中國香港龍舟總會成立35周年慶祝活動「一槳．一世界」之龍舟歷史文化展覽暨第13屆室內龍舟錦標賽、再度與港超冠軍傑志合作推廣本地足球，以及年度壓軸全球最大隊制匹克球聯賽Minor League Pickleball(MiLP)第四季終極賽的香港區選拔賽︰MCP x MiLP Team Pickleball Tournament Hong Kong 2026。

陳德鳴指，早前世界足球盛事期間集團成功以「夜晨經濟×離峰行銷」策略帶動人流及商戶營業額，市民的熱烈參與鞏固了以體育活動推動營銷的信心。MCP新都城中心將繼續乘著亞洲體育盛事熱潮，聯乘各大運動專業團體打造一系列「體育×零售」的跨界運動企劃，直接引進國際級及大灣區官方錦標賽進駐商場，並引入全球最火熱的匹克球等新興運動，將商場化身頂尖賽事現場，進一步以「運動行銷」策略，把運動狂熱精準轉化為消費動能，為社區、運動組織及商戶三方面帶來好處，締造三贏局面。