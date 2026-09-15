一房269呎起 叡璟II 設407伙 日內開價

市區焦點全新盤、華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」昨上載第2期「叡璟II」售樓說明書，設407伙，實用面積269至730方呎，涵蓋一房至三房，預告今日公布首張價單，涉全盤最少20%即82伙，定價參考同系第1期成交價及鄰近新盤售價，期望開價後隨即對外開放示範單位及收票，有機會下周展開首輪銷售。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢稱，「叡璟I」累沽485伙，佔全盤507伙近96%。有見市場反應理想，正式推出第2期應市，由第5(5A)及(5B)座組成，預計關鍵日期2028年12月25日，樓花期長27個月。
全數三房採梗廚設計
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，「叡璟II」一房佔105伙、兩房佔140伙、三房佔140伙。另設11伙平台特色戶及11伙頂層特色戶。她續稱，今期全數三房戶配備梗廚設計，更首度推出三房一套加工作間連洗手間戶型，以及三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型。
應天連沽兩套大宅 套現逾2.76億
港島半山豪宅新盤交投活躍，其中長江實業集團(1113)波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」昨招標售出兩套四房雙套大宅，套現逾2.76億元。其中9樓9號室，實用面積2,137方呎，以約1.39億元連1個車位售出，呎價6.52萬元。長實營業經理陳詠慈指，項目約3個月累售14伙，套現逾25億元；同時帶動相鄰第1期售出4伙，合計吸金逾30億元。
天御月內錄12宗成交
另外，恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山「天御」第2期昨日售出兩套四房四套大宅，套現逾2.55億元。當中包括12樓A室，實用面積2,772方呎，成交價逾1.28億元，呎價46,310元。資料顯示，「天御」系列9月錄得12宗成交，套現逾18.6億元。