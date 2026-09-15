一房269呎起 叡璟II 設407伙 日內開價

市區焦點全新盤、華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」昨上載第2期「叡璟II」售樓說明書，設407伙，實用面積269至730方呎，涵蓋一房至三房，預告今日公布首張價單，涉全盤最少20%即82伙，定價參考同系第1期成交價及鄰近新盤售價，期望開價後隨即對外開放示範單位及收票，有機會下周展開首輪銷售。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢稱，「叡璟I」累沽485伙，佔全盤507伙近96%。有見市場反應理想，正式推出第2期應市，由第5(5A)及(5B)座組成，預計關鍵日期2028年12月25日，樓花期長27個月。