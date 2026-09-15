港鐵東涌東段新路軌啟用 利嘉閣鄭健糧：區內新盤積極備戰

港鐵東涌線延線工程項目中，接駁東涌東站往香港方向的新路軌段周日(13日)正式啟用，列車順利改道，行車時間與以往相若，服務大致暢順。工程團隊隨即展開下一階段往東涌方向的路軌改道工程，包括拆除舊路軌騰出空間，並計劃於今年底及明年分別進行第三及第四次道岔安裝工序。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧指出，為將現有路軌接駁至位於欣澳站與東涌站之間的東涌東站，東涌綫正綫路軌需向北建造約1.2公里新路段，首階段順利通車彰顯港鐵高效執行力，標誌著東涌作為大灣區及新界西核心樞紐的基建正全速兌現。