港鐵東涌東段新路軌啟用 利嘉閣鄭健糧：區內新盤積極備戰

港鐵東涌線延線工程項目中，接駁東涌東站往香港方向的新路軌段周日(13日)正式啟用，列車順利改道，行車時間與以往相若，服務大致暢順。工程團隊隨即展開下一階段往東涌方向的路軌改道工程，包括拆除舊路軌騰出空間，並計劃於今年底及明年分別進行第三及第四次道岔安裝工序。
利嘉閣地產新界區董事鄭健糧指出，為將現有路軌接駁至位於欣澳站與東涌站之間的東涌東站，東涌綫正綫路軌需向北建造約1.2公里新路段，首階段順利通車彰顯港鐵高效執行力，標誌著東涌作為大灣區及新界西核心樞紐的基建正全速兌現。
鄭健糧表示，東涌東段基建的突破性進展，全面加速區內發展蛻變。配合區內多個重點項目，包括東涌東站南豐項目、牽引配電站華懋項目、新地第106B區及盈信第106A區等可謂蓄勢待發，加上區內二手交投顯著倍增與地價指標彈升，東涌「鐵路+物業」的協同效應已進入收成期。
鄭健糧補充，隨着人民幣持續走強，內地買家來港置業變相享有「折讓」，實質購房成本減輕；配合本港租金連月破頂，市場對區內中小型單位的剛性及投資需求極其強勁。
鄭健糧稱，跟隨「鐵路大基建、地價指標與匯率紅利」走是資產配置的黃金法則。隨着東涌綫新路段啟用、東涌東站與各大新盤接踵而至，現時區內二手絕對是實力買家將現金轉化為長遠資本增值與高租金回報的最強黃金窗口。