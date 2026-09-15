叡璟II開價｜首推85伙 最平542.6萬 折實均呎18680元 較1期加價2%｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(15日)公布首張價單，涉及85伙，提供最高16%折扣，折實售價由542.6萬元起，折實呎價由16,930元起，折實平均呎價18,680元。
較「叡璟I」4號價單折讓5%
翻查資料，「叡璟I」一個月前首推102伙，當時折實平均呎價17,880元，相比之下即第2期首批加價約4.5%。不過發展商表示，若計及樓層、單位景觀等因素，「叡璟II」首張價單實際加幅約2%。若對比「叡璟I」上月底加推的4號價單折實平均呎價19,661元，「叡璟II」首批更折讓約5%。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟II」首批85伙位處第5A座及第5B座，涵蓋21伙一房、38伙兩房及26伙三房，單位實用面積介乎307至730方呎。價單定價由645.9萬至1,683.2萬元，呎價介乎20,153元至23,821元。
「叡璟II」首張價單提供4種付款辦法及4種折扣優惠，買家可享最高16%折扣，單位折實售價則由542.6萬至1,413.9萬元，折實呎價介乎16,930元至20,011元。以折實價計算，今批單位市值約8億元。
叡璟II樓書｜設407伙 面積最大730呎 全數三房採梗廚設計｜西南九龍新盤
形容屬「西九必搶價」 周三開放示範單位及收票
施偉賢指，「叡璟II」昨日(14日)正式上載售樓說明書，今日開放一房(開放式廚房)示範單位予傳媒參觀，並同步公布首張價單，回應市場熾熱需求。他形容項目首張價單屬「西九必搶價」，明日(16日)隨即開始接受認購登記，以及開放示範單位予公眾人士參觀，期望短期內公布銷售安排，最快於下周展開首輪銷售。
入場單位為307呎一房
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，首張價單入場單位為第5B座5樓D室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積307方呎，折實售價542.6萬元，折實呎價17,674元。
至於呎價最低單位為第5B座5樓F室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積413方呎，折實售價699.2萬元，折實呎價16,930元。
兩房折實最平「7球有找」
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲說，首張價單兩房(開放式廚房)最低售價單位第5B座5樓F室，實用面積413方呎，折實售價699.2萬元，折實呎價16,930元。
此外，三房一套加工作間連洗手間單位最低售價為第5A座5樓A室，實用面積723方呎，折實售價1,337.4萬元，折實呎價18,498元。另三房一套加儲物房及工作間連洗手間最低售價單位第5A座5樓B室，實用面積730方呎，折實售價1,347.5萬元，折實呎價18,459元。
「叡璟II」由第5(5A)及(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269至730方呎，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶，今期全數三房單位均配備梗廚設計，更首度推出三房一套加工作間連洗手間戶型、三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為2028年12月25日。