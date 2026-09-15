叡璟II開價｜首推85伙 最平542.6萬 折實均呎18680元 較1期加價2%｜西南九龍新盤

翻查資料，「叡璟I」一個月前首推102伙，當時折實平均呎價17,880元，相比之下即第2期首批加價約4.5%。不過發展商表示，若計及樓層、單位景觀等因素，「叡璟II」首張價單實際加幅約2%。若對比「叡璟I」上月底加推的4號價單折實平均呎價19,661元，「叡璟II」首批更折讓約5%。

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(15日)公布首張價單，涉及85伙，提供最高16%折扣，折實售價由542.6萬元起，折實呎價由16,930元起，折實平均呎價18,680元。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟II」首批85伙位處第5A座及第5B座，涵蓋21伙一房、38伙兩房及26伙三房，單位實用面積介乎307至730方呎。價單定價由645.9萬至1,683.2萬元，呎價介乎20,153元至23,821元。

「叡璟II」首張價單提供4種付款辦法及4種折扣優惠，買家可享最高16%折扣，單位折實售價則由542.6萬至1,413.9萬元，折實呎價介乎16,930元至20,011元。以折實價計算，今批單位市值約8億元。