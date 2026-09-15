叡璟II開價｜中原劉瑛琳：首批85伙競爭力十足 料掀新一股認購熱潮｜西南九龍新盤

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「叡璟I」銷售獲得空前成功，發展商隨即推出第2期「叡璟II」以滿足市場需求，首張價單折實平均呎價比第1期壓軸一輪銷售的價單有約5%折讓，更較南昌站一帶的大型二手屋苑有約20%折讓，競爭力十足，料可延續上一期新盤票王的旺勢，掀起新一股認購熱潮。

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(15日)公布首張價單，涉及85伙，提供最高16%折扣，折實售價由542.6萬元起，折實呎價由16,930元起，折實平均呎價18,680元。

第 1 期買家中不少承造即供按揭

劉瑛琳指，「叡璟I」反應熱烈，積聚大批向隅客，正伺機而動等待入市機會，勢成「叡璟II」的購買力大軍。上一期買家當中，有不少承造即供按揭，可見這一區的用家購買力相當強勁，對後市信心十足。

劉瑛琳稱，除了地利優勢及完善規劃與配套外，「叡璟II」戶型多元，涵蓋一房至三房，更首度推出三房套連儲物房及工作間連洗手間，相信可吸引換樓客及家庭客進駐。至於整體市況，政府明日(16日)發布新一份《施政報告》，料以促進經濟發展為主，相信樓市會跟隨經濟穩步向上。本月多個一手新盤推出，暫錄700宗成交，料全月一手成交量可達1,500宗水平。