叡璟II開價｜中原劉瑛琳：首批85伙競爭力十足 料掀新一股認購熱潮｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(15日)公布首張價單，涉及85伙，提供最高16%折扣，折實售價由542.6萬元起，折實呎價由16,930元起，折實平均呎價18,680元。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「叡璟I」銷售獲得空前成功，發展商隨即推出第2期「叡璟II」以滿足市場需求，首張價單折實平均呎價比第1期壓軸一輪銷售的價單有約5%折讓，更較南昌站一帶的大型二手屋苑有約20%折讓，競爭力十足，料可延續上一期新盤票王的旺勢，掀起新一股認購熱潮。
第1期買家中不少承造即供按揭
劉瑛琳指，「叡璟I」反應熱烈，積聚大批向隅客，正伺機而動等待入市機會，勢成「叡璟II」的購買力大軍。上一期買家當中，有不少承造即供按揭，可見這一區的用家購買力相當強勁，對後市信心十足。
劉瑛琳稱，除了地利優勢及完善規劃與配套外，「叡璟II」戶型多元，涵蓋一房至三房，更首度推出三房套連儲物房及工作間連洗手間，相信可吸引換樓客及家庭客進駐。至於整體市況，政府明日(16日)發布新一份《施政報告》，料以促進經濟發展為主，相信樓市會跟隨經濟穩步向上。本月多個一手新盤推出，暫錄700宗成交，料全月一手成交量可達1,500宗水平。
「叡璟II」首批85伙位處第5A座及第5B座，涵蓋21伙一房、38伙兩房及26伙三房，單位實用面積介乎307至730方呎。價單定價由645.9萬至1,683.2萬元，呎價介乎20,153元至23,821元。首張價單提供4種付款辦法及4種折扣優惠，買家可享最高16%折扣，單位折實售價則由542.6萬至1,413.9萬元，折實呎價介乎16,930元至20,011元。
入場單位為第5B座5樓D室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積307方呎，折實售價542.6萬元，折實呎價17,674元。至於呎價最低單位為第5B座5樓F室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積413方呎，折實售價699.2萬元，折實呎價16,930元。
至於兩房(開放式廚房)最低售價單位第5B座5樓F室，實用面積413方呎，折實售價699.2萬元，折實呎價16,930元。此外，三房一套加工作間連洗手間單位最低售價為第5A座5樓A室，實用面積723方呎，折實售價1,337.4萬元，折實呎價18,498元。
另外三房一套加儲物房及工作間連洗手間最低售價單位第5A座5樓B室，實用面積730方呎，折實售價1,347.5萬元，折實呎價18,459元。
「叡璟II」由第5(5A)及(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269至730方呎，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶，今期全數三房單位均配備梗廚設計，更首度推出三房一套加工作間連洗手間戶型、三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為2028年12月25日。