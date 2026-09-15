WHITESAND COVE示範單位｜兩層高連私人花園及天台 戶內外景致呼應展現自然雅緻 （多圖）｜西貢新盤

WHITESAND COVE洋房6號裝修連傢俬示範單位，屬兩層高連私人花園及天台設計，實用面積2,243平方呎，另設570平方呎花園及699平方呎天台，採3房連3套房大戶間隔。
洋房6號透過天然石材、木質飾面及柔和色調，營造溫潤寧靜且富層次感的居住空間，讓住戶於繁華之外享受恬靜悠然的海岸生活。客飯廳採用天然石材、木質飾面及特色牆身設計，與戶外自然景觀互相呼應，展現自然雅緻的大宅美學。
客飯廳深度達逾8.6米，層與層之間高度達約3.6米至逾4.1米，提升空間感；客廳連接私人花園及露台，將室內外生活空間自然融合，打造適合宴客、休憩及家庭聚會的悠然生活空間。
住戶可乘搭私人升降機到達一樓睡房區，設有3間套房。主人套房外連露台，飽覽怡人海景及紅樹林綠意，生氣盎然；浴室同樣坐享海景，設計師更利用天然石材打造浴室檯面，與周邊自然景致互相呼應。主人套房亦特設工作區及步入式衣帽間，讓生活與工作空間涇渭分明。
廚房採用「U型」工作台設計，備餐及收納空間充裕。廚房窗戶面向私人花園，自然光線與綠意景觀流入室內，為日常烹調增添從容寫意氛圍。
洋房的頂層接連699平方呎的私人天台，景觀開揚遼闊，同樣飽覽白沙灣海岸線景致及遠眺遊艇會景觀。住戶置身其中，可隨時親近自然，在優美環境之中體驗臨海生活。
WHITESAND COVE早前售出8號洋房，刷新白沙灣區內住宅成交價及呎價新高。