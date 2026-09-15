WHITESAND COVE示範單位｜兩層高連私人花園及天台 戶內外景致呼應展現自然雅緻 （多圖）｜西貢新盤

WHITESAND COVE洋房6號裝修連傢俬示範單位，屬兩層高連私人花園及天台設計，實用面積2,243平方呎，另設570平方呎花園及699平方呎天台，採3房連3套房大戶間隔。

洋房6號透過天然石材、木質飾面及柔和色調，營造溫潤寧靜且富層次感的居住空間，讓住戶於繁華之外享受恬靜悠然的海岸生活。客飯廳採用天然石材、木質飾面及特色牆身設計，與戶外自然景觀互相呼應，展現自然雅緻的大宅美學。

客飯廳深度達逾8.6米，層與層之間高度達約3.6米至逾4.1米，提升空間感；客廳連接私人花園及露台，將室內外生活空間自然融合，打造適合宴客、休憩及家庭聚會的悠然生活空間。