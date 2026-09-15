滶蘊累售67伙 吸金逾28億 指定11伙三房增禮遇｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」今日(15日)公布，與高端花藝品牌Blooms & Blossoms合作，購入項目11伙G2及G5單位的買家，可享2年「節慶花韻佈置禮遇」。 新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，該批單位實用面積介乎867至976方呎，全屬三房一套設計，享區內罕有開揚泳池及花園景致。買家可於2年內選擇12次節日訂取BLOOM花桶及送遞服務，包括中秋節、聖誕節、農曆新年、情人節、中國情人節、買家生日等。Blooms & Blossoms為香港高端花藝品牌，於香港瑰麗酒店及香港君悅酒店設有花藝專門店，主要為五星級酒店及高端客戶提供訂製花藝。

何家欣指，「滶蘊」以法國印象派大師莫奈筆下的光影與自然之美為靈感，加入繁花綠意為設計元素，打造貴族園林，精心規劃五大主題空間，營造不同生活體驗。其中「Grande Allée」以開闊景觀迎接住戶歸家；「Aqua Vista」透過水景與自然光影交織，展現寧靜舒適的氛圍；「Garden Atelier」以繁花綠植點綴四時景致，綠意盎然。住戶可於「Serenity Terrace」駐足，在綠意環抱中沉澱心靈； 而位於天台的「Botanical Loft」則是戶外聚餐與小孩玩樂的秘密花園。 累售 67 伙 套現逾 28 億 何家欣稱，「滶蘊」銷情持續，三日售出2伙瑰麗級三房大宅，套現逾7,200萬元。項目迄今累售67伙，套現逾28億元，當中招標售出瑰麗級低密度大宅平均售價近5,600萬元，呎價近4萬元。