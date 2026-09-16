九龍灣商廈呎價相宜獲關注 企業廣場1期一籃子車位放售 意向價100萬起

隨著本港商廈價格重回合理水平，市場上用家入市及企業升級搬遷相關成交持續增長，當中九龍灣錄得外資企業、大專院校、政府部門等知名機構進駐，提振區內工商舖物業的交投氣氛。有業主趁勢放售旗下九龍灣企業廣場1期一籃子車位，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，每個車位意向價約100萬元起。項目開售累計成功沽出32個車位，共套現約3,200萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次放售項目位於九龍灣常悅道9號企業廣場1期二座及三座2樓停車場共43個車位，當中32個車位開售不久已迅速售出，而新近推出餘下11個車位放售，叫價由100萬至110萬元不等。麥偉嫦補充，企業廣場1期地理位置優越，鄰近觀塘繞道及東區海底隧道，前往港島東區僅需約10分鐘車程，亦能經大老山隧道、吐露港公路前往內地，交通快捷方便，因此是次放售車位已吸引附近商廈的企業用家購入作自用，另有外區投資客購入作長線收租。