九龍灣商廈呎價相宜獲關注 企業廣場1期一籃子車位放售 意向價100萬起

隨著本港商廈價格重回合理水平，市場上用家入市及企業升級搬遷相關成交持續增長，當中九龍灣錄得外資企業、大專院校、政府部門等知名機構進駐，提振區內工商舖物業的交投氣氛。有業主趁勢放售旗下九龍灣企業廣場1期一籃子車位，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，每個車位意向價約100萬元起。項目開售累計成功沽出32個車位，共套現約3,200萬元。
中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次放售項目位於九龍灣常悅道9號企業廣場1期二座及三座2樓停車場共43個車位，當中32個車位開售不久已迅速售出，而新近推出餘下11個車位放售，叫價由100萬至110萬元不等。麥偉嫦補充，企業廣場1期地理位置優越，鄰近觀塘繞道及東區海底隧道，前往港島東區僅需約10分鐘車程，亦能經大老山隧道、吐露港公路前往內地，交通快捷方便，因此是次放售車位已吸引附近商廈的企業用家購入作自用，另有外區投資客購入作長線收租。
麥偉嫦稱，該廈為區內指標甲廈，地下及1樓為商業樓面，租戶包括香港中旅證件服務中心及各式食肆，人流暢旺；而3至21樓則為寫字樓樓層，共分為3座相連商廈，每座每層面積逾萬方呎，進駐用戶涵蓋金融、科技、建築、教育等行業，整體出租率不俗。此外，該廈亦設有有蓋行人天橋連接企業廣場2期及南豐商業中心，便利附近多幢商廈及工廈物業。
麥偉嫦指出，九龍灣區內寫字樓物業交投漸見起色，租賃及買賣成交同步增長，同區指標商廈之一的國際交易中心新近獲日本知名玩具品牌TOMICA生產商進駐，涉及面積約8,270方呎高層單位，位於常悅道15號的新甲廈The Cendas及鄰近的太豐匯多層全層，早前亦分別獲香港大學專業進修學院(HKU SPACE)及國際學校KELLET SCHOOL(啟歷學校)租用。此外，僱員再培訓局於去年亦購入第一集團中心共6層全層樓面自用。
麥偉嫦認為，對區內商廈用家而言，企業廣場1期位置理想，是次放售車位叫價合理，用家可節省長期租用車位的租金支出。而對於投資者而言，車位的投資門檻相對較低，而企業廣場位於區內商業核心地段，潛在租戶較多，加上附近有知名機構進駐，相信入市車位長遠具保值及升值潛力，是次放售車位數量有限，相信將吸引區內用家及外區投資客垂青。