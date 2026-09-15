家庭租客睇足9年樓 終斥413萬買兩房連天台戶「上車」(多圖)｜二手成交

近年住宅租不斷攀升，並屢創新高，促使不少租客轉租為買。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌區一組家庭租客睇樓長達九年，經歷樓市高低起跌，入市信心受阻，還價與業主意向存明顯差距，已先後錯過數十次入市機會，近期眼見區內租金持續急升，決心積極入市，近日終於「修成正果」，成功斥413萬元購入葵涌一個兩房連天台戶「上車」。

許偉業指，分行新近促成葵涌運芳洋樓高層戶成交，單位實用面積約375方呎，兩房間隔，內櫳裝修清簡舒適，連私人天台。業主將天台重新裝修及美化，整體具特色及令人心曠神怡。單位原開價448萬元，吸引區內家庭租客垂青，大膽還價398萬元，惟未獲業主接受。隨著近期區內市況稍稍放緩，業主近日落價至428萬元，並同意讓買家翻睇及再議，最終以413萬元成交，呎價約11,013元。