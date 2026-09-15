8月中原大灣區指數回升0.14% 香港指數創34個月新高｜樓市數據

2026年8月中原大灣區指數報93.15點，上月下跌後8月再度回升，按月升0.14%，今年8個月，指數6個月錄得升幅，累升2.9%。8月份中原大灣區12個指數中，升跌參半，錄得升幅的指數6個，幅度由0.14%至6.76%不等，6個下跌的指數，跌幅為0.04%至3.59%。8月份中原大灣區指數向升主要受港澳指數齊升帶動，香港指數更創34個月新高。惟廣州及深圳指數續跌，深圳指數更創歷史新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，8月份照舊受暑假影響，市民外遊，睇樓量及成交量處於低水平，價量齊跌。以四大中心城市的廣州為例，8月份指數報79.5，按月下跌0.11%，當月二手成交量亦見微跌0.4%，錄8,624宗。深圳情況更不理想，8月份深圳指數報87.92，創出歷史新低，按月下跌0.9%。深圳8月份二手成交5,535套，按月減少3.3%。8月份大灣區城市成交雖然低迷，但828新政卻為灣區城市帶來曙光。新政如將房貸時限由30年增至40年、交房後才開始還貸，預售門檻上調等，都有助增加買家入市信心，及減輕置業人士供樓負擔，一手供應亦將因新政而減少。由於新政於8月28日公布，相信效應將於9月逐步浮現，於9月首周已見初步成效，9月份深圳首周二手成交已較上月同期急升26%。陳永傑相信，金九銀十疊加新政效應，料9月份大灣區指數升勢會較明顯。