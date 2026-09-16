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出版：2026-Sep-16 08:30
更新：2026-Sep-16 08:30

叡璟II示範單位｜306呎交樓標準一房 廳房格局方正實用(多圖有片)｜西南九龍新盤

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叡璟II示範單位｜306呎交樓標準一房 廳房格局方正實用(多圖有片)｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」由第5(5A)(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269730方呎。戶型與項目第1期相若，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為20281225日。

發展商為項目設有一個交樓標準示範單位，以第5B28E室為藍本搭建，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積306方呎。

單位大門配備Lockly智能電子門鎖，支持指紋、密碼、感應卡及藍牙解鎖。入口大門旁備有嵌入式鞋櫃，並裝設採用NCCO專利科技的空氣淨化機，有效殺滅細菌病毒。大門旁貼心配備全身鏡，全方位滿足住戶日常使用需求。

開放式廚房配備德國名牌SIEMENS雙爐頭電磁爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式洗衣乾衣機，以及內地高端廚電領導品牌FOTILE方太抽油煙機。廚房配備電動隱藏式調味架及摺疊收納層架，延伸廚房收納空間。櫥櫃貼心預留電插座，可供住戶自行配置淨水器之用，另配備隱藏式垃圾桶，保持廚房整潔美觀。值得一提，廚房與睡房均配備USB Type-AType-C雙接口的電源插座。

⇊直擊「叡璟II5B28E

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客飯廳接通三合一「GREEN PATIO LIVING」特色露台

客飯廳及睡房格局方正實用，空間布局靈活多變。客飯廳接通三合一「GREEN PATIO LIVING」特色露台，貼心配置迷你咖啡桌、可調式壁燈及獨立防水插座。露台更設有多功能摺疊桌，靈活開合設計，輕鬆化身專屬戶外工作區或露天影院。

浴室方面，洗面盆採用「偏位去水」設計，巧妙規劃去水管位置，以騰出儲物空間，配合櫃側的隱藏式儲物空間，讓衛浴收納整齊有序。鏡櫃貼心設有 LED 化妝鏡。至於全屋窗簾位置均預留電源插座，後期可加裝電動窗簾，提升居住便捷度。

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