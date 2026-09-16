叡璟II示範單位｜306呎交樓標準一房 廳房格局方正實用(多圖有片)｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」由第5(5A)及(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269至730方呎。戶型與項目第1期相若，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為2028年12月25日。

發展商為項目設有一個交樓標準示範單位，以第5B座28樓E室為藍本搭建，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積306方呎。

單位大門配備Lockly智能電子門鎖，支持指紋、密碼、感應卡及藍牙解鎖。入口大門旁備有嵌入式鞋櫃，並裝設採用NCCO專利科技的空氣淨化機，有效殺滅細菌病毒。大門旁貼心配備全身鏡，全方位滿足住戶日常使用需求。