皓日周六推售餘下全數11伙 入場價879萬｜九龍灣新盤

由恒隆地產(101)全資興建、位於九龍灣的全新有蓋行人天橋現已啟用。天橋連接淘大商場、東九文化中心及港鐵九龍灣站，進一步完善九龍灣核心地段的全天候步行網絡，為社區提供更便捷的通達連繫。
集團旗下九龍灣現樓住宅項目「皓日」，於淘大有蓋行人天橋開幕典禮翌日（15日）即售出1伙兩房單位。售出單位為25樓B室，實用面積455方呎，採兩房連開放式廚房間隔，享開揚九龍灣景觀。折實成交價約892萬元，折實成交呎價19,601元。
受惠於區內基建及生活配套持續完善，項目迄今已累計售出255伙，銷售率近九成，累積銷售總額達23億元，當中特色單位更僅餘1伙，銷情熾熱。恒隆地產物業銷售團隊衷心感謝各大地產代理前線精英一直以來的全力推售與支持，並期望與團隊繼續並肩努力，創下銷售佳績。
為回應市場需求，集團現公布最新銷售安排，將項目餘下單位全數推出，並落實於周六(19日)開賣。是次新推出銷售安排第34號，涉及11伙，涵蓋第3號價單的特選單位，提供一房及兩房的戶型選擇，實用面積由320至508方呎。單位售價由879.8萬元至1,485.3萬元，呎價由26,227至29,238元。
項目繼續為買家提供的折扣及回贈，包括300天現金付款計劃折扣4%、hello by Hang Lung Malls會員優惠1%、東九龍盡享便捷地利折扣2%及聚焦生活精彩折扣6.5%、提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈。單位折實後單位樓價由692.51萬至1,159.53萬元，折實後呎價為20,474至22,825元。其中，33樓D單位為兩房間隔，實用面積為494方呎，折實後單位樓價為1,011.43萬元，呎價為20,474元。
「皓日」位於牛頭角道11號，設有1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積由289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶。