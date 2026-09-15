皓日周六推售餘下全數11伙 入場價879萬｜九龍灣新盤

由恒隆地產(101)全資興建、位於九龍灣的全新有蓋行人天橋現已啟用。天橋連接淘大商場、東九文化中心及港鐵九龍灣站，進一步完善九龍灣核心地段的全天候步行網絡，為社區提供更便捷的通達連繫。

集團旗下九龍灣現樓住宅項目「皓日」，於淘大有蓋行人天橋開幕典禮翌日（15日）即售出1伙兩房單位。售出單位為25樓B室，實用面積455方呎，採兩房連開放式廚房間隔，享開揚九龍灣景觀。折實成交價約892萬元，折實成交呎價19,601元。

受惠於區內基建及生活配套持續完善，項目迄今已累計售出255伙，銷售率近九成，累積銷售總額達23億元，當中特色單位更僅餘1伙，銷情熾熱。恒隆地產物業銷售團隊衷心感謝各大地產代理前線精英一直以來的全力推售與支持，並期望與團隊繼續並肩努力，創下銷售佳績。