折實均呎18680元 叡璟II 首推85伙 加價2%

焦點市區新盤、華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」昨首推85伙應市，提供最高16%折扣，折實價542.6萬元起，折實呎價16,930元起，折實平均呎價18,680元。發展商指，計及樓層、單位景觀等因素，較一個月前推出的「叡璟I」第1期首張價單實際加價約2%；若對比最後一張4號價單則折讓約5%。
翻查資料，「叡璟I」上月中首推102伙，當時折實平均呎價17,880元，即第2期首批高約4.5%。然而第1期上月底加推4號價單折實平均呎價19,661元，第2期首批則折讓約5%。
今日起收票及開放示位
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，「叡璟II」首批涵蓋21伙一房、38伙兩房及26伙三房，實用面積307至730方呎。價單提供4種付款辦法及4種折扣優惠，最高可獲16%折扣，折實價542.6萬至1,413.9萬元，折實呎價16,930至20,011元。他形容首張價單為「西九必搶價」，今日起收票及對外開放示範單位，最快於下周展開首輪銷售。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，首張價單最平為5B座5樓D室一房，實用面積307方呎，折實價542.6萬元，呎價17,674元。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲說，今期設1個一房交樓標準示範單位，以5(5B)座28樓E室為藍本搭建，實用面積306方呎。
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WHITESAND COVE預告調升售價
華懋集團旗下西貢白沙灣低密度豪宅「WHITESAND COVE」累售13伙，套現約3.9億元。集團銷售及市場總監封海倫稱，項目僅餘4幢洋房可供發售，將採惜售策略並計劃提升售價，期望周內公布銷售安排。此外，項目現時第1座及第2座三房海景戶已售罄，僅餘小量四房戶，亦部署調升售價。