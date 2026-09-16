折實均呎18680元 叡璟II 首推85伙 加價2%

焦點市區新盤、華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」昨首推85伙應市，提供最高16%折扣，折實價542.6萬元起，折實呎價16,930元起，折實平均呎價18,680元。發展商指，計及樓層、單位景觀等因素，較一個月前推出的「叡璟I」第1期首張價單實際加價約2%；若對比最後一張4號價單則折讓約5%。

今日起收票及開放示位

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，「叡璟II」首批涵蓋21伙一房、38伙兩房及26伙三房，實用面積307至730方呎。價單提供4種付款辦法及4種折扣優惠，最高可獲16%折扣，折實價542.6萬至1,413.9萬元，折實呎價16,930至20,011元。他形容首張價單為「西九必搶價」，今日起收票及對外開放示範單位，最快於下周展開首輪銷售。

華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，首張價單最平為5B座5樓D室一房，實用面積307方呎，折實價542.6萬元，呎價17,674元。