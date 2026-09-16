五年規劃・施政報告｜中原按揭王美鳳：新生嬰兒家庭首期負擔減半 附居屋實例計算

行政長官李家超今日(16日)公布《2026施政報告》中，推出多項鼓勵生育的置業措施，當中包括合資格家庭在生育前後購置住宅物業可獲減免最多2萬元印花稅；以及下一期居屋起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，有關措施對準新生嬰兒家庭常有添置新居或換樓的需要，減輕印花稅置業開支及/或首期負擔，有利將資金保留作育兒開支，具實質鼓勵作用。
減印花稅前後涵蓋3年具彈性
王美鳳指出，是次《施政報告》讓合資格家庭在生育前一年或後兩年內購置住宅物業獲減免多達2萬元印花稅，涵蓋時間前後達三年，時間安排上具彈性切合實際需要，讓準父母在準備迎接新生命，或嬰兒出生後需要換樓擴闊居住空間時，有較充裕的時間作出置業規劃。
房委會擔保下銀行無額外風險
對於將有新生嬰兒的白表家庭居屋按揭成數上限由90%提升至95%，王美鳳稱，迎接新生嬰兒的家庭開支較多，尤其年輕家庭積蓄資金尚淺，新措施有助迎接新生兒的家庭減輕置業首期負擔，讓基本首期由10%減少至僅5%，有利新生兒家庭實踐置新居，對鼓勵生育亦具作用。
另一方面，由於提供居屋按揭的銀行獲房委會提供按揭還款保證，即使按揭成數提高至95%，銀行亦無需承擔額外的信貸風險，故此新措施不會加大銀行信貸風險，反締造了共贏局面。
居屋實例計算：首期支出減50%
王美鳳表示，若新生嬰兒的白表家庭申請者的首期要求由現行的10%減少至5%，置業初期的資金壓力將減輕一半。以最新居屋2025中，最平的東涌裕豐苑單位為例，售價150萬元，基本首期將由15萬元大減7.5萬元，首期支出減50%。在30年期、實際按息3.25厘的按揭條件下，每月供款僅由約5,875元微增約327元至6,202元。
至於售價480萬元的啟德啟陽苑「樓王」單位，首期門檻放寬更為顯著。買家原本需要準備48萬元首期，若降至5%則只需24萬元，直接節省高達24萬元的現金流。同樣以上述按揭條件計算，每月供款會由約18,801元增加1,044元至19,845元。
整體而言，王美鳳總結，將白表首期降至5%能大幅降低新生嬰兒白表家庭申請者的入場門檻，大大減輕新生嬰兒開支增加的擔子；而換來的每月供款增幅(約5.6%)仍在可控的合理範圍內，相信能有效增加有生育計劃家庭的置業意欲。