五年規劃・施政報告｜中原按揭王美鳳：新生嬰兒家庭首期負擔減半 附居屋實例計算

行政長官李家超今日(16日)公布《2026施政報告》中，推出多項鼓勵生育的置業措施，當中包括合資格家庭在生育前後購置住宅物業可獲減免最多2萬元印花稅；以及下一期居屋起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，有關措施對準新生嬰兒家庭常有添置新居或換樓的需要，減輕印花稅置業開支及/或首期負擔，有利將資金保留作育兒開支，具實質鼓勵作用。 減印花稅前後涵蓋 3 年具彈性 王美鳳指出，是次《施政報告》讓合資格家庭在生育前一年或後兩年內購置住宅物業獲減免多達2萬元印花稅，涵蓋時間前後達三年，時間安排上具彈性切合實際需要，讓準父母在準備迎接新生命，或嬰兒出生後需要換樓擴闊居住空間時，有較充裕的時間作出置業規劃。

房委會擔保下銀行無額外風險 對於將有新生嬰兒的白表家庭居屋按揭成數上限由90%提升至95%，王美鳳稱，迎接新生嬰兒的家庭開支較多，尤其年輕家庭積蓄資金尚淺，新措施有助迎接新生兒的家庭減輕置業首期負擔，讓基本首期由10%減少至僅5%，有利新生兒家庭實踐置新居，對鼓勵生育亦具作用。 另一方面，由於提供居屋按揭的銀行獲房委會提供按揭還款保證，即使按揭成數提高至95%，銀行亦無需承擔額外的信貸風險，故此新措施不會加大銀行信貸風險，反締造了共贏局面。