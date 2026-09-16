五年規劃・施政報告｜中原陳永傑：為樓市傳遞正面訊息 鼓勵生育吸引人才

行政長官今天(16日)發表新一份《施政報告》，圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，亦重點刻劃加快北都發展，包括創科產業落地、北都大學城擴建、融資及推展方案。房屋政策方面，主力重點完善置業階梯，未來十年房屋供應規劃將以「公營出租房屋佔40%、資助出售單位佔30%、私人住宅佔30%」為基礎。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份《施政報告》對樓市傳遞一個正面訊息，近年政府主力推行吸引人才政策，令人口以及居住需求持續增加，租金持續高企，亦帶動樓價見底回升，可見政策持續有利樓市。

政府亦於本份報告大力鼓勵生育，包括推行合資格家庭在生育前一年或後兩年內購置住宅物業，可獲減免最多2萬元印花税措施，對樓市亦屬好消息，一來吸引更多育兒家庭上車或轉租為買，同時增加住屋需求，相信中小型單位最為受惠，有利樓市長遠健康發展。

政府未來亦持續優化及推動吸引人才措施，包括增加人才清單工種、高才通放寬續簽及新增培訓簽證等，同時《施政報告》中提及預計全日制專上課程的非本地學生數目將由2024/25學年的7.98萬人，增至2029/30學年的10萬人，5年內增25%，過往多項的人才輸入計劃，為香港帶來龐大的住屋需求，相信有關措施將持續帶動租賃需求，租金持續高企下，亦會帶動投資者入市。

政府於本份《施政報告》及「五年規劃」內大力推動北部都會區、大學城及創科發展等大型基建及城市發展，相信一個城市具備完善的未來規劃，將資金投放於城市增值方面，對吸引外來人才及資金可起正面作用，長遠可帶動物業增值，增強買家入市信心，對樓市屬利好消息。