五年規劃・施政報告｜利嘉閣廖偉強：著力拓北都 政策無干預 彰顯樓市健康發展

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，行政長官李家超今日(16日)發表《香港第一個五年規劃》及任內第五份《施政報告》，當中對私人住宅市場未有明顯著墨。這反映當局認為樓市已步入健康發展軌道，傾向讓市場「自然發展」，無意再透過行政手段刺激或限制樓市。自政府全面撤辣並微調部分措施後，樓市年初起仍持續回暖，逐步擺脫早年的跌勢，表現漸趨穩健。
廖偉強認為，雖然首個五年規劃及《施政報告》未直接針對私樓市場出招，但其長遠規劃卻從根本上為樓市注入強心針。首先，北都基建先行：反映政府著力推動「北部都會區」發展，由基建、教育城、科技產業，以至醫療配套等全面起動，大幅提升地區吸引力，利好高增值產業及頂尖人才進駐。
其次是推動人口持續增長：配合近年持續引進的人才計劃、吸納投資移民，以及新宣布的11招鼓勵生育措施，預期將推動本港人口結構升級及數量增長，為樓市帶來源源不絕的龐大剛性住屋及租賃需求。
維持預測全年樓價升15%
廖偉強強調，在樓市穩步復甦之際，政府「不干預、重規劃」的態度，對市場而言無疑是「無消息就是好消息」。消除政策不確定性後，樓市將朝著不溫不火的健康軌道發展。展望後市，他預計第四季樓市表現必定勝過第三季，無論一手新盤、二手市場及整體樓價均會穩中向好，並維持對全年樓價看升15%的樂觀預測。