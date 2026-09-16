五年規劃・施政報告｜利嘉閣廖偉強：著力拓北都 政策無干預 彰顯樓市健康發展

廖偉強認為，雖然首個五年規劃及《施政報告》未直接針對私樓市場出招，但其長遠規劃卻從根本上為樓市注入強心針。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，行政長官李家超今日(16日)發表《香港第一個五年規劃》及任內第五份《施政報告》，當中對私人住宅市場未有明顯著墨。這反映當局認為樓市已步入健康發展軌道，傾向讓市場「自然發展」，無意再透過行政手段刺激或限制樓市。自政府全面撤辣並微調部分措施後，樓市年初起仍持續回暖，逐步擺脫早年的跌勢，表現漸趨穩健。

廖偉強認為，雖然首個五年規劃及《施政報告》未直接針對私樓市場出招，但其長遠規劃卻從根本上為樓市注入強心針。首先，北都基建先行：反映政府著力推動「北部都會區」發展，由基建、教育城、科技產業，以至醫療配套等全面起動，大幅提升地區吸引力，利好高增值產業及頂尖人才進駐。