五年規劃・施政報告｜會德豐黃光耀：全力配合政府政策 為港注入發展新動能

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團對今日(16日)公布的新一份 《施政報告》與「五年規劃」表示歡迎，將全力配合政府政策，持續打造國際化高質素住宅與社區配套，為香港注入發展新動能。
黃光耀指出，配合「四中心、一高地」的發展、人口質量發展及粵港澳大灣區深化合作，香港正加速成為「一帶一路」共建國家的首選合作夥伴與多邊合作樞紐。這一系列戰略方向將持續吸引教育、科技、醫療及未來產業專業人才來港，為住宅市場的長遠健康發展提供堅實支撐。
你續指，政府已明確將「北部都會區」列入國家任務，集團未來將積極部署古洞站PARK SILICON的現樓推售，並以「規劃主導、基建先行、產業帶動、以人為本」為核心理念，全力打造具幸福感與創新動能的戰略支點。隨著新田、洪水橋及打鼓嶺三大「北都大學城」的發展時程與定位更趨明確，北部都會區將成為承載產業升級與引領經濟增長的核心引擎。
積極部署「PARK SILICON」作現樓推售
展望未來五年，北都將產出約900公頃熟地，提供約7萬個住宅單位及100萬方米經濟樓面。儘管未來住宅供應相對集中於北都，但預計市場具足夠承載力消化。隨著各類產業與國際創科人才相繼進駐，加上港鐵古洞站即將開通，古洞北住宅項目受惠最為顯著，將進一步帶動古洞站「PARK SILICON」的長遠需求。而集團亦會因應市況，將積極部署「PARK SILICON」作現樓推售。
豐富房屋階梯與寬減印花稅 減輕年輕家庭負擔及推動樓市健康發展
黃光耀表示，未來十年房屋供應規劃中，公營出租房屋佔40%、資助出售單位佔30%、私人住宅佔30%，意味著可供出售住宅比例高達60%，相信政府已預留足夠土地予私人市場發展，確保住宅供應充足。再加上政府透過減免最多2萬元印花稅以鼓勵生育及支援合資格家庭置業，能減輕年輕家庭上車負擔，有望增加小家庭置業信心，推動樓市健康發展，同時促進年輕人的置業階梯流動性。
會德豐物業管理團隊夏利文全力推動青年就業
年輕人是城市永續發展的基石，會德豐地產將全力配合政府政策，集團旗下的物業管理團隊夏利文亦將主動為年輕人提供多元就業機會，並結合系統化的專業培訓，協助有志青年在物業管理及房地產領域發揮所長，共築未來。
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。