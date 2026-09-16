五年規劃・施政報告｜會德豐黃光耀：全力配合政府政策 為港注入發展新動能

黃光耀指出，配合「四中心、一高地」的發展、人口質量發展及粵港澳大灣區深化合作，香港正加速成為「一帶一路」共建國家的首選合作夥伴與多邊合作樞紐。這一系列戰略方向將持續吸引教育、科技、醫療及未來產業專業人才來港，為住宅市場的長遠健康發展提供堅實支撐。

你續指，政府已明確將「北部都會區」列入國家任務，集團未來將積極部署古洞站PARK SILICON的現樓推售，並以「規劃主導、基建先行、產業帶動、以人為本」為核心理念，全力打造具幸福感與創新動能的戰略支點。隨著新田、洪水橋及打鼓嶺三大「北都大學城」的發展時程與定位更趨明確，北部都會區將成為承載產業升級與引領經濟增長的核心引擎。

積極部署「 PARK SILICON 」作現樓推售

展望未來五年，北都將產出約900公頃熟地，提供約7萬個住宅單位及100萬方米經濟樓面。儘管未來住宅供應相對集中於北都，但預計市場具足夠承載力消化。隨著各類產業與國際創科人才相繼進駐，加上港鐵古洞站即將開通，古洞北住宅項目受惠最為顯著，將進一步帶動古洞站「PARK SILICON」的長遠需求。而集團亦會因應市況，將積極部署「PARK SILICON」作現樓推售。

豐富房屋階梯與寬減印花稅 減輕年輕家庭負擔及推動樓市健康發展

黃光耀表示，未來十年房屋供應規劃中，公營出租房屋佔40%、資助出售單位佔30%、私人住宅佔30%，意味著可供出售住宅比例高達60%，相信政府已預留足夠土地予私人市場發展，確保住宅供應充足。再加上政府透過減免最多2萬元印花稅以鼓勵生育及支援合資格家庭置業，能減輕年輕家庭上車負擔，有望增加小家庭置業信心，推動樓市健康發展，同時促進年輕人的置業階梯流動性。