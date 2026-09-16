新盤登場｜西貢洋房項目「豐迎山」涉51伙 短期內首輪招標推售

由豐資源策劃的西貢蠔涌低密度純洋房豪宅項目，今日(16日)正式命名為「豐迎山」(MOUNT HEBE)，同時上載售樓說明書。項目提供51幢花園洋房，計劃短期內以招標形式首輪推售最多10伙，並開放2間示範單位。 豐資源行政總裁何海基表示，項目提供51幢花園洋房，採兩層設計，標準單位戶型涵蓋三房一套至四房四套，實用面積由1,536至2,636 方呎，連316至1,885方呎花園，另設1伙實用面積 3,203方呎連2,518 方呎花園特色單位，層與層高度為4.5米。他補充指，項目上年已獲批入伙紙，屬短樓花期新盤，預計將於幾個月內取得滿意紙。項目目標客群為專業人士及國內客等，價錢將參考同區同類項目售價。

何海基續指，豐資源住宅項目大多集中於香港的傳統豪宅地段，是次全新之西貢洋房豪宅項目同享地段優勢，背靠山巒、鄰近海灣，因此英文名稱特別命名為「MOUNT HEBE」，以連繫鄰近的白沙灣（Hebe Haven），以及寓意項目依山而建的地勢特色。而中文名稱中的「豐」，象徵豐盛與圓滿，不僅向西貢綠意豐盈的自然底蘊致敬，更寓意人生之豐盛滿足；『迎』則兼具喜迎之意與破浪之勢，既擁抱豐足生活，亦代表建築順應延綿山巒，迎向無限未來。 豐資源銷售及租務助理總經理崔智豪表示，對樓市後市持正面看法，今年上半年豪宅市場表現理想，按年升幅達150%，認為豪宅市場受波動影響相對有限。