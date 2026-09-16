利嘉閣後勤年度團建活動 近百名同事積極參與 提升凝聚力｜代理動態

利嘉閣地產除專注物業代理業務外，作為「以人為本」的企業，一直重視員工的身心靈健康，以及各部門同事之間的交流與協作，藉此提升團隊凝聚力及工作幸福感。早前，公司一連舉辦兩場後勤團隊建立活動，吸引多個後勤部門合共近百名同事踴躍參與。活動期間，大家全情投入、積極參與，透過一系列團隊互動環節，加深彼此了解，獲益良多。
利嘉閣地產主席施慧勤稱，公司每年都會定期舉行後勤同事團建活動，讓各部門同事之間有更深入的認識與互動，同時亦提升大家對公司的歸屬感。施氏更特別圍繞公司五大核心價值中的「求進」(Move Forward)與「團結」(Solidarity)兩大特質勉勵同事。以「求進」為例，目前人工智能(AI)科技發展一日千里，在「追求卓越、與時並進」下，同事在日常工作中要積極學習善用AI，以提升工作的質量與效率。至於「團結」中所講的「同心同德、彼此關懷」，同事要做到各盡所能，互相配合的前題下，不分彼此，大家再主動多走一步，讓事情更為圓滿。
利嘉閣地產總裁廖偉強當日更親臨現場，為兩場活動致辭並為同事打氣。他指出，後勤員工是公司的重要資產，每位同事均具備獨特價值。是次活動由培訓及發展部悉心籌劃，特別設計多個富有意義的團隊遊戲，包括TEAM旗創作、穿梭球、團隊金字塔及資源池等，讓同事透過互動與協作，更深入了解彼此的個人特質，同時有效促進不同部門之間的合作與協調，加深團隊默契，凝聚士氣。他相信，經過兩場後勤團建活動後，各位同事將對自身價值及定位有更深刻的認識，並能在日後工作中互相支援、同心協力，為公司創造更大價值。