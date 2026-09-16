凱和山千呎大宅逾1300萬成交 本地客加碼入市 升級三房自住空間｜屯門新盤

路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」最新售出第1座18樓A室，單位實用面積1,025方呎，屬三房一套連工人房大宅間隔，連車位以1,332.5萬元成交，折實呎價13,000元。單位坐擁逾千方呎實用空間，三房一套間隔配合獨立工人房，切合家庭客對空間感及實用性的需要。

據悉，買家為本地客，現居於「凱和山」，一直滿意項目的居住環境及生活配套，隨着家庭對居住空間需求提升，決定再度入市，購入逾千方呎三房大宅作自住升級。買家認為單位空間寬敞實用，同時可繼續享受熟悉的屋苑環境及生活配套，最終決定購入單位，進一步提升一家人的居住空間及生活質素。