五年規劃・施政報告｜利嘉閣鄭健糧：印花稅補貼力度可優化 籲「北都推育兒置業全免稅」

新一份《施政報告》及香港首份《五年規劃》今日（16日）重磅出爐，明確將北部都會區發展推向「快車道」，訂立在2026至2030年度產出900公頃「熟地」及落成7萬個住宅單位的具體指標。然而，針對報告中推出合資格家庭生育可獲最高2萬元印花稅減免的措施，利嘉閣地產新界區董事鄭健糧指出，對於動輒數以十萬計的置業開支與實質首期而言，2萬元的象徵式補貼對刺激整體市場交易與鼓勵生育的力度顯得相對有限。
鄭健糧認為政府可考慮「區域差異化財稅策略」，實施市區與北都採雙軌並行，即市區維持現行2萬元印花稅補貼，讓市場自行發揮調節作用；北都則應賦予專屬稅務特權。隨著「北都專屬法例」政策即將推出，他倡議政府打破常規，將政策升級優化為「北都育兒置業全免稅」，直接為落戶北都並育有新生命的年輕家庭提供全面印花稅豁免。
鄭健糧強調，面對《五年規劃》下北都900公頃熟地及7萬個住宅單位的龐大規劃，如何精準引流人口與釋放實質需求乃關鍵所在。相較於象徵式的微薄補貼，若能善用「北都專屬法例」優化計劃，將財稅特權與產業招商、優質就業及生育置業有機結合，定能發揮極強的磁石引力，精準吸納本港與外來優質年輕家庭落戶。政策在平衡市區房屋供應的同時，亦能全面爆發北都剛需，為年輕家庭買家鎖定新時代資產配置的最佳契機。
鄭健糧總結，隨著新田科技城、河套園區及三大大學城（新田、洪水橋、打鼓嶺）全面啟動，疊加政府以5%低稅率或半稅等「優惠政策包」招攬全球龍頭企業落戶，北都正加速邁向「宜居、宜業、宜遊」的新時代。龐大的產業鏈將釋放極具吸引力的優質職位，推動數以十萬計的高學歷、高收入創科及教育專才相繼落戶。這股強勁的就業人口紅利，將帶動區內優質私樓的買賣與租務剛需呈現爆發式增長，為市場提供無可比擬的承接力。