五年規劃・施政報告｜利嘉閣鄭健糧：印花稅補貼力度可優化 籲「北都推育兒置業全免稅」

新一份《施政報告》及香港首份《五年規劃》今日（16日）重磅出爐，明確將北部都會區發展推向「快車道」，訂立在2026至2030年度產出900公頃「熟地」及落成7萬個住宅單位的具體指標。然而，針對報告中推出合資格家庭生育可獲最高2萬元印花稅減免的措施，利嘉閣地產新界區董事鄭健糧指出，對於動輒數以十萬計的置業開支與實質首期而言，2萬元的象徵式補貼對刺激整體市場交易與鼓勵生育的力度顯得相對有限。

鄭健糧認為政府可考慮「區域差異化財稅策略」，實施市區與北都採雙軌並行，即市區維持現行2萬元印花稅補貼，讓市場自行發揮調節作用；北都則應賦予專屬稅務特權。隨著「北都專屬法例」政策即將推出，他倡議政府打破常規，將政策升級優化為「北都育兒置業全免稅」，直接為落戶北都並育有新生命的年輕家庭提供全面印花稅豁免。