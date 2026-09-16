ONE STANLEY總成交額破62億 明日開放最前排臨海洋房預約參觀｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，憑藉極致私隱度、優美海岸資源及完善配套，推售以來市場反應熱烈，備受富豪買家追捧，項目至今已售出58 伙，總成交金額衝破62億元。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，為回應市場對頂級臨海洋房的殷切需求，發展商宣布由明天(17日)起開放項目最前排臨海的7號洋房，供客人預約參觀。自項目推出市場以來，此類臨海獨幢洋房的銷情十分成功，全盤同類型洋房現時僅餘兩幢，供應日趨罕有。鑑於項目近月銷售極為熾熱，集團預計最快將於10月1日國慶假期後上調各類單位的內部指引價格。

全新推出的最前排臨海7號洋房，坐落於項目最前排的「ASTA AVENUE」，享無遮擋壯麗海景，洋房特設獨立花園入口及門牌，突顯氣派。7號洋房實用面積為4,728方呎，屬四房四套連書房套、工人房、工作間、3儲物房、家庭室、前後花園連私人泳池及天台間隔，地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高達4.5米，氣度非凡。橫向長形客飯廳空間分明，大廳長約12.2 米，最闊約 5.1 米，空間分明，外接特大落地玻璃趟門連接花園及私人泳池，花園面積達1,474方呎，可享無遮擋壯麗海景，住戶可在私家泳池內一邊享受壯麗海景一邊暢泳，同時又可舉辦池畔派對，豪宅氣派盡現。洋房嚴選頂級家電配備，廚房選用意大利皇室御用櫥櫃品牌「OFFICINE GULLO」、美國頂級冰箱品牌「SUB ZERO」雪櫃，以及德國頂級家電品牌「GAGGENAU」之廚房設備，打造出貴族生活品味。

大宅設有私人升降機直達每一樓層，上層為寢區樓層，一樓設有3個套房及家庭室，所有套房均享有全海景，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房套，主人套房空間寬裕，內設主人浴室及衣帽間，外接露台，室外美景一覽無遺。主人浴室與睡房同向，住戶可一邊浸浴同時欣賞壯闊海景，浴室採五件套設計，配備雙洗滌盆、坐廁、浴缸及淋浴間，更設有美國著名品牌「RAYCHEM」之地暖系統及丹麥衛浴潔具品牌「VOLA」毛巾暖架；而位於同層之書房亦設有浴室，配備貼心周到。天台面積達1,045方呎，方正實用，盡享背山面海的寫意生活。

國慶假期後料上調內部指引價格 鄭智荣稱，近期多項政策及市場因素正同時受到高端住宅市場關注。特區政府剛公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》及《行政長官2026年施政報告》，為未來本港經濟及社會發展提供較清晰的策略方向及政策框架，有助進一步鞏固市場對香港中長期發展前景的信心。 在《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》及《行政長官2026年施政報告》公布前夕，本港一手超級豪宅市場交投已明顯加快。2026年9月首15日，市場錄得約22宗成交價逾1億元的一手住宅成交，當中包括 「ONE STANLEY」的29號洋房亦以1.465億元成交，反映高資產買家對優質豪宅的入市意欲持續強勁。

與此同時，美國議息結果亦即將公布，鑑於市場資金充裕，加上本港豪宅市場百花齊放，在種種利好因素支持下，料香港頂級豪宅市場將繼續吸引大量本地及內地高資產買家積極物色優質豪宅。尤其對於地段罕有、供應有限及產品具獨特性的超級豪宅，其市場關注度及承接力有望進一步提升。預計下半年豪宅樓價將繼續穩步向上，升幅可望達15%至20%。 「 ONE STANLEY 中秋同慶暨頒獎禮」頒發 55 個獎項 適逢中秋佳節將至，發展商更特別舉辦 「ONE STANLEY中秋同慶暨頒獎禮」，邀請合作無間的地產代理夥伴一同歡聚，並向付出卓越努力的代理們頒發多項大獎，以作肯定。