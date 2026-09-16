PARK SILICON推「一家親幸福家庭升級置業」優惠 享最高15%折扣｜古洞新盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，樂見新一份《施政報告》訂立指標全面加快北部都會區發展。香港首份五年規劃亦提出，在「八縱八橫」基建布局下，將加快推進北都相關鐵路及道路項目，完善本地及跨境交通。旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」項目地理位置極具優勢，僅需約2分鐘即可無縫到達2027年啟用的古洞站，相信鐵路通車將直接帶動古洞北區內樓價及租金上升。

黃光耀續指，集團亦樂見政府推出一系列鼓勵生育措施，及減免新生家庭印花稅等置業安排。有見及此，「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS即時推出「一家親幸福家庭升級置業」優惠，鼓勵年輕家庭上車及置業。