PARK SILICON推「一家親幸福家庭升級置業」優惠 享最高15%折扣｜古洞新盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，樂見新一份《施政報告》訂立指標全面加快北部都會區發展。香港首份五年規劃亦提出，在「八縱八橫」基建布局下，將加快推進北都相關鐵路及道路項目，完善本地及跨境交通。旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」項目地理位置極具優勢，僅需約2分鐘即可無縫到達2027年啟用的古洞站，相信鐵路通車將直接帶動古洞北區內樓價及租金上升。
黃光耀續指，集團亦樂見政府推出一系列鼓勵生育措施，及減免新生家庭印花稅等置業安排。有見及此，「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS即時推出「一家親幸福家庭升級置業」優惠，鼓勵年輕家庭上車及置業。
PALO SPRINGS付款計劃及折扣優惠包括5種折扣優惠及6種付款辦法。分別為一家親幸福家庭升級置業優惠(1%)、「Club Wheelock」會員優惠(1%)、"Wheelock Living" 臉書讚好及/或Instagram追蹤優惠(1%)、置業印花稅優惠(3%)、及進駐北部都會核心地段優(1%)，合共可享7%折扣優惠。以及北部核心樞紐90天現金優惠付款計劃，照售價減8 %；大灣區菁英120天現金優惠付款計劃，照售價減8 %；一線貫通港深CBD 180天現金優惠付款計劃，照售價減7 %；解鎖都會潛力360天現金優惠付款計劃，照售價減5 %；建築期付款計劃照售價減4 %；建築期靈活置業按揭貸款付款計劃，照售價減3 %。
如選用「北部核心樞紐90天現金優惠付款計劃 / 大灣區菁英120天現金優惠付款計劃」，並扣除價單上各折扣優惠後，可享用最高的15%折扣。
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。