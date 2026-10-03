拖板安全使用期僅5年 專家籲注意插座鬆動等警號（附延長壽命4招）

現代人隨身電子產品眾多，從手機、平板電腦到各類小型家電，牆壁上的固定插座往往供不應求。為了方便取電，幾乎每個香港家庭的客廳角落或床頭，都少不了插滿電源的插座擴充工具。然而，你家中的拖板已經使用了多久？相信不少人的答案是「用了七、八年，甚至上十年，沒壞就繼續用」。

事實上，拖板並非能永久使用的耐用品，而是有使用年限的消耗品。根據電器安全專家的意見，拖板的黃金安全使用期一般約5年。超過這個年期，即使外觀看起來完好無缺，內部導線與接點可能早已開始老化，潛藏著過熱、觸電甚至引發火災的風險。