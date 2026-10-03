拖板安全使用期僅5年 專家籲注意插座鬆動等警號（附延長壽命4招）

現代人隨身電子產品眾多，從手機、平板電腦到各類小型家電，牆壁上的固定插座往往供不應求。為了方便取電，幾乎每個香港家庭的客廳角落或床頭，都少不了插滿電源的插座擴充工具。然而，你家中的拖板已經使用了多久？相信不少人的答案是「用了七、八年，甚至上十年，沒壞就繼續用」。
事實上，拖板並非能永久使用的耐用品，而是有使用年限的消耗品。根據電器安全專家的意見，拖板的黃金安全使用期一般約5年。超過這個年期，即使外觀看起來完好無缺，內部導線與接點可能早已開始老化，潛藏著過熱、觸電甚至引發火災的風險。
為什麼拖板會「看不到地老化」？
很多人以為買了知名品牌的拖板就能一勞永逸，但台灣「消防神主牌」專頁指出，即使是大品牌，每次插拔插頭都會對內部的金屬夾片造成微小磨損，使接觸面逐漸氧化。
加上香港氣候長期潮濕，空氣中的濕氣容易加速內部金屬組件氧化。當金屬氧化後，接觸面的電阻會隨之增加，電流通過時便會產生更高的熱能。這種熱能長時間在狹窄的內部空間積聚，會導致絕緣層脆化、電線變質。由於這個過程非常隱蔽，使用者往往難以察覺，直到高溫突然引發短路並燃點外殼塑膠，便可能在數秒內演變成家居火警。
6個拖板異常警號
除了參考使用年期，周圍的環境與日常使用習慣亦會影響拖板的損耗速度。綜合日本Panasonic官方及專家建議，如果發現拖板出現以下任何一種情況，代表內部結構已經受損，必須即時停用並更換：
插座鬆動，缺乏卡緊感：當插頭插進拖板時感覺異常鬆動、容易晃動，代表內部的金屬片已經失去彈性。接觸不良會令電阻大增，極易累積高溫。
無故發熱或變燙：拖板在正常使用且沒有超載的情況下，本體、插頭或電線觸摸起來有明顯熱度甚至發燙，說明內部絕緣層已老化或金屬嚴重氧化。
電線外皮變硬或破損：外層橡膠受熱或老化後會失去彈性變得僵硬，甚至出現微細裂痕，這會大幅增加漏電及觸電風險。
供電不穩或電器異樣：移動電線時，連接的電器出現閃爍或瞬間斷電；又或是充電速度忽快忽慢，代表內部導線已出現斷裂或接觸不良。
插頭或插孔變色痕跡：拖板外殼或插孔周圍若出現微黃、變色甚至焦黑痕跡，代表該位置曾發生過嚴重的過熱或微小電弧。
插頭金屬片彎曲或溶化：插頭金屬片變形會破壞傳導效能，強行插用只會加速內部短路。
4招延長拖板壽命習慣與安全守則
要保障家居安全，除了定期更換拖板外，糾正日常的不當使用習慣同樣重要。以下幾點日常守則能有效延長產品安全使用壽命：
正確拔插電源：拔除插頭時，應以手牢牢握住插頭本體並垂直拉出，切忌拉扯電線，亦不應左右搖晃著拔出，否則極易破壞內部的金屬結構與電線連接點。
切勿捆綁或重壓電線：香港家居空間有限，不少人喜歡將過長的電線綑綁束起，或壓在櫃底、腳踏位置。電線被綑綁時散熱不良，極易積熱燒毀；而受重物壓迫則會導致內部銅線斷裂。
避免在潮濕環境使用：春季潮濕，拖板應盡量遠離浴室、廚房水槽或容易濺到水的位置，亦切勿用濕手觸摸插座。
絕不超載使用：避免在同一個拖板上同時接駁多個高功率家電。購買時亦應選擇符合機電工程署安全標準的拖板。
遇到電器冒火花時的緊急處理
若不幸目睹拖板或插頭冒出火花甚至起火，千萬不要試圖直接用手去拔掉電線或用水撲滅，否則極易發生嚴重觸電。正確的做法是關閉家中的總電源掣，切斷供電後再進行處理；若火勢失控，應第一時間大聲呼救，並離開現場並報警求助。