美國議息｜滙豐維持P不變 中原按揭王美鳳：美國單次加息未構成加P壓力

美國聯儲局宣布2026年第六次議息結果，如市場預期上調聯邦基金利率至3.75厘至4厘，為逾3年以來首次加息。本港方面，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5厘不變，中原按揭董事總經理王美鳳預料，其他銀行將陸續跟隨。 美預防通脹上升 並非重啟新一輪加息周期 王美鳳指出，美國通脹率仍存在黏性，而油價急升進一步令通脹風險增加，加上美國最近就業市場表現強勁，造就市場有承受加息能力，聯儲局遂有空間適時加息以控制通脹。王美鳳指出，相信是次美國加息並非重啟新一輪加息周期，而是因應通脹風險及經濟數據而作出之預防性調整，根據點陣圖及市場預期，年底前美息仍有機會再上調一次0.25厘，即今年合共加息達半厘後，於明年維持息率以觀察通脹率是否可朝目標水平回落。換言之，儘管美息掉頭向上，預期美息加幅有限，屬策略性應對通脹風險的貨幣政策，當通脹勢頭回穩，而明年後美息上升滯後影響延至經濟及消費層面，美息仍需回落至中性水平。預料美息於年底前再加息一次後或見頂，中長線未來息率於通脹回穩後回落。

港P不變反映銀行韌性 對市場抱正面取態 王美鳳稱，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5厘不變，預計其他銀行將陸續跟隨。儘管港息走向大致跟隨美息走勢，但卻無需完全同步，視乎銀行資金成本水平、美息變化傳導至港元拆息的步伐、美息走勢預期及本地市場情況等。王美鳳解釋，過往當美息上調，港銀未必同步跟隨美息上升步伐，加息幅度亦往往沒有跟足美息，反映港銀在資金流動性及息率調整方面之韌性較高。而且，市場預期美國是次並非重啟新一輪加息周期，而屬於應對通脹風險之調整，且預期美息加幅有限，目前單次加息並未對港銀構成加息壓力，亦反映銀行對市場抱正面取態。不過，美息上調後，銀行不加P亦意味資金成本將上升，為減低影響，不排除銀行或將稍為縮減按揭現金回贈。

料今年市場按息仍處3厘多中性水平 王美鳳預期，若按照市場數據預測，美息或於年底前再加息一次0.25%應對通脹風險，屆時美息已合共上調0.5厘，將拉動港元拆息進一步上升，銀行或因資金成本壓力上升而上調最優惠利率，加幅料介乎0.125厘至0.25厘；預料今年市場按息仍處於3厘多中性水平。 定按息低於H按 吸引力進一步增加 定息2.73厘按揭計劃於8月底完結後，因應資金成本上升，有大型銀行緊接推出定息按揭，定息微調至2.93厘，個別銀行亦為一手新盤買家延長定息2.73厘尾班車優惠至9月內申請，目前定息2.93厘仍對比H按息3.25厘，低0.32厘；加上美息已轉向上調，意味年內H按息3.25厘不但不會下跌，反而有機會上升，令定息2.93厘計劃之吸引力進一步增加，料將吸引更多按揭用家把握定按申請限期，推動定按申請量上升。