五年規劃・施政報告｜中原(工商舖)：大宗商品交易生態圈 料可助消化工商物業空置

政府周三(16日)發表2026年度《施政報告》以及香港第一個五年規劃，多項政策為本港工商舖市場注入長遠且穩定的支持，包括打造「國際高端人才集聚高地」和「留學香港」品牌，以及一系列鞏固及提升本港國際金融中心地位的措施。中原(工商舖)認為，相關政策將有效帶動市場對優質商廈、特種工業及物流大廈的需求，長遠對樓價及租金皆帶來正面支持。

政府於最新《施政報告》及五年規劃中提及，為鞏固及提升本港作為國際金融中心的地位，並以開放的金融市場吸引全球資金、人才和財金企業匯聚香港，未來將透過優惠稅制，吸引基金和家族辦公室落戶香港；同時，政府亦將持續推進《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)的全面升級，以及以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。中原(工商舖)董事總經理潘志明對有關政策表示歡迎，相信隨著更多海外資金、企業及家族辦公室落戶香港，將進一步帶動甲級寫字樓需求。