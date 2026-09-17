五年規劃・施政報告｜中原(工商舖)：大宗商品交易生態圈 料可助消化工商物業空置

政府周三(16日)發表2026年度《施政報告》以及香港第一個五年規劃，多項政策為本港工商舖市場注入長遠且穩定的支持，包括打造「國際高端人才集聚高地」和「留學香港」品牌，以及一系列鞏固及提升本港國際金融中心地位的措施。中原(工商舖)認為，相關政策將有效帶動市場對優質商廈、特種工業及物流大廈的需求，長遠對樓價及租金皆帶來正面支持。
政府於最新《施政報告》及五年規劃中提及，為鞏固及提升本港作為國際金融中心的地位，並以開放的金融市場吸引全球資金、人才和財金企業匯聚香港，未來將透過優惠稅制，吸引基金和家族辦公室落戶香港；同時，政府亦將持續推進《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)的全面升級，以及以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。中原(工商舖)董事總經理潘志明對有關政策表示歡迎，相信隨著更多海外資金、企業及家族辦公室落戶香港，將進一步帶動甲級寫字樓需求。
此外，本港現時工商物業空置情況仍然高企，而大宗商品交易生態圈預計將會為市場帶來對於物流及倉儲的需求，舒緩現有過剩的工廈及倉庫供應，解決目前本港工商物業空置率高企問題，亦為本港工商舖市場長遠帶來穩健的租務支持。
推動企業、家族辦公室落戶 優質甲廈受追捧
潘志明補充，本港寫字樓買賣及租賃市場仍在復甦階段，據中原(工商舖)數據指出，最新8月份錄得約68宗商廈買賣成交，涉及成交額約10.15億元，按月回落約38.18%及約62.38%；而租務成交則錄得約432宗，按月減少約13.08%。潘志明相信，隨著高增長海外企業及家族辦公室落戶香港，預計將進一步提振本港寫字樓市場交投。
此外，政府亦表示未來將加強招攬海外人才、打造「留學香港」品牌，銳意建設國際高端人才集聚高地。潘志明認為，自政府積極推廣「留學香港」品牌以來，已成功吸引世界各地大批優秀學生來港升學，隨著本港匯聚更多人才及專才，並進一步衍生對各類高端服務業的需求，預計將大幅帶動市場對優質商廈物業的需求，相信對工商舖長遠發展亦將有正面幫助。