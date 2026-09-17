滿．意首推15伙 下周一招標發售｜愉景灣新盤

由香港興業國際(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區「意濤」的新盤「滿．意」系列，近期先後開放多個現樓單位予準買家參觀，市場反應熱烈。為回應市場需求，今日(17日)率先公布首張銷售安排，將於下周一(21日)以招標形式推售15伙單位，涵蓋兩房至三房一套房戶型，實用面積介乎 597至1,061方呎。

香港興業國際集團有限公司銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，項目已獲滿意紙，自月初開放現樓單位予準買家參觀以來，市場反應踴躍，其中，以兩房至三房一套房單位查詢最為積極。客源方面，準買家以追求生活質素的自住用家為主，同時亦吸引不少投資者看中項目即買即放租的現樓優勢，冀能率先鎖定優厚租金回報。