滿．意首推15伙 下周一招標發售｜愉景灣新盤

由香港興業國際(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區「意濤」的新盤「滿．意」系列，近期先後開放多個現樓單位予準買家參觀，市場反應熱烈。為回應市場需求，今日(17日)率先公布首張銷售安排，將於下周一(21日)以招標形式推售15伙單位，涵蓋兩房至三房一套房戶型，實用面積介乎 597至1,061方呎。
香港興業國際集團有限公司銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，項目已獲滿意紙，自月初開放現樓單位予準買家參觀以來，市場反應踴躍，其中，以兩房至三房一套房單位查詢最為積極。客源方面，準買家以追求生活質素的自住用家為主，同時亦吸引不少投資者看中項目即買即放租的現樓優勢，冀能率先鎖定優厚租金回報。
項目最新推出「360天現金付款計劃」，靈活照顧買家資金安排。凡於指定期限內提前付清樓價，更可額外獲享最高3% 「提早付清樓價現金回贈」。此外，發展商特別夥拍指定財務機構，為三房一套房大單位買家量身訂造高成數按揭方案，提供最高9成第一按揭；同時更特設1%「愉景灣住戶現金回贈」回饋現有愉景灣住戶及其親友，助買家輕鬆入市。
中信泰富物業代理有限公司董事李肇文指，為方便準買家親臨感受項目的現樓單位質素和愉景灣的優美山海環境，項目特意為準買家安排覆蓋港九新界的全方位專屬交通接送服務，涵蓋免費渡輪服務往返中環及愉景灣、愉景灣區內接駁專車往返展銷廳，以及由多區港鐵站（包括奧運站奧海城及屯門站V city）直達展銷廳的周末接駁巴士，務求為各區貴賓打造最輕鬆便捷、尊貴非凡的參觀體驗。
整個「意濤」預計提供約1,400伙，更包括一個全新16萬方呎中央公園，公園設1,200米緩跑徑、950米單車徑等。當中「滿．意」提供320伙一房至四房分層單位，實用面積由425至1,683方呎；而「滿．意2期」提供170伙一房至四房分層單位，實用面積由469至4,416方呎。