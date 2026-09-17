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出版：2026-Sep-17 18:42
更新：2026-Sep-17 18:42

皇璇開價｜首推50伙 一房入場價595萬｜北角新盤

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皇璇開價｜首推50伙 一房入場價595萬｜北角新盤

皇璇開價｜首推50伙 一房入場價595萬｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤「皇璇」，為回應市場需求，今日(17日)公布首張價單，屬 「港島核心璇即起動價」，涉及50伙，折實售價由595.6萬元起，折實呎價由18,848元起，折實平均呎價20,613元。預計最快下周開售。

首張價單包括20伙一房戶、28伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積304至602方呎，以120天即供付款計劃計算，提供最高折扣21%計算，折實售價由595.6萬至1,441.9萬元，折實呎價18,848至23,952元。

折實最低售價及呎價單位為3樓C室，實用面積316方呎，一房間隔，折實售價595.6萬元，折實呎價18,848元。

項目將設有大手優先組別，並設有兩個大手購入單位優惠「皇璇‧2+1及2+2」，但亦會預留一定數量單位予用家。

皇璇‧2+1優惠

如買方於簽署臨時買賣合約購買任何一個兩房或三房單位，而同一買方或其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買任何一房單位，買方可就該兩房或三房單位獲額外15萬元售價折扣優惠。

皇璇‧2+2優惠

如買方於簽署臨時買賣合約購買一個任何一個兩房或三房單位，而同一買方或其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買任何一個兩房或三房單位，每個指定住宅物業可獲額外20萬元售價折扣優惠。

加推單位具提價空間

新世加推單位具提價空間界發展附屬子公司Sky Room (HK) Limited總監何家欣表示，由於港島區供應罕有，加上毗鄰中環及港島東兩大CBD，區內租務及住屋需求龐大，加上住宅租金持續創新高，故極具投資價值。項目首張價單較同區有所折讓，之後加推單位具提價空間。

展銷廳及示範單位設於鰂魚涌K11 ATELIER King's Road 6樓，明日(18日)正式開放予公眾參觀，時間為11am至8pm，周末(19日)開始收票，最快下周開售。

即睇北角皇璇最新資訊 (House730)

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