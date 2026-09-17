皇璇開價｜首推50伙 一房入場價595萬｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤「皇璇」，為回應市場需求，今日(17日)公布首張價單，屬 「港島核心璇即起動價」，涉及50伙，折實售價由595.6萬元起，折實呎價由18,848元起，折實平均呎價20,613元。預計最快下周開售。

首張價單包括20伙一房戶、28伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積304至602方呎，以120天即供付款計劃計算，提供最高折扣21%計算，折實售價由595.6萬至1,441.9萬元，折實呎價18,848至23,952元。

折實最低售價及呎價單位為3樓C室，實用面積316方呎，一房間隔，折實售價595.6萬元，折實呎價18,848元。