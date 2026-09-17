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出版：2026-Sep-17 19:41
更新：2026-Sep-17 19:41

市區重建｜市建局土瓜灣道、榮光街接獲28份意向書 中海外、華懋有份參與

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土瓜灣道/榮光街發展項目今日(17日)中午12時截收發展意向書，合共收到28份意向書。

市區重建局旗下位於土瓜灣道/榮光街發展項目今日(17)中午12時截收發展意向書，合共收到28份意向書。據現場消息指，有份入標發展商或財團包括中國海外發展(688)、華懋集團等。

市建局指，由董事會設立的遴選小組，將評審所接獲的意向書，包括發展商或財團的相關經驗及財務能力，以篩選符合資格的合作發展夥伴。所有入圍的發展商或財團稍後將獲當局邀請，就項目提交合作發展標書。

該項目地盤面積約58,933方呎，預計可提供約900個住宅單位。項目為全港首個「小區重建新社區」的最後一個重建項目，是該局以「小區發展」模式推行的8個重建項目之一。 項目鄰近港鐵土瓜灣站，並擬建兩條行人天橋，分別連接港鐵站出入口及庇利街/榮光街發展項目(現為新盤「首岸」)，以提升小區的可達性，及加強土瓜灣內陸地區與海濱之間的連繫。

城市規劃委員會近期已批出項目最新的規劃申請，若將來採用「組裝合成」建築法(MiC)興建項目，可獲額外豁免約39,828方呎樓面，單位數目可增至約1,050伙，較原有方案的900伙，增加約16.7%

綜合市場預測，項目估值由約34.5億至約46億元，折合每方呎樓面地價約6,500元至約8,600元。

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