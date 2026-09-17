中原推全港首創住宅虛擬窗景 首階段涉143個成分屋苑 了解物業景觀開揚指標

中原地圖一直以來善用政府數據，為市民提供便捷而實用的地圖資訊，令市民更輕鬆應付生活所需。隨著科技的進步，中原地圖不再滿足於平面地圖的發展，透過運用地政總署的三維地圖，及發展局的空間數據共享平台，創製出全港首創的住宅虛擬窗景「中原窗景」，並於今日(17日)正式面世。
構思至推出歷時8個月 投資額涉300萬
中原集團行政總裁施俊嶸表示，集團由構思至推出歷時約8個月，投資額約300萬元。集團一直用心連繫市民需要，秉持「公開資訊．公平交易」的宗旨，期望以更透明、更可視化的方式，協助買家精準地作出置業選擇。今日推出兩項全港首創方案「中原窗景」及「中原開揚指數」，期望將創新的三維數碼地圖、具權威的學術科研及複雜的樓市大數據，轉化為大眾觸手可及的實用工具。
中原地圖空間數據架構師吳煒溢指，「中原窗景」由中原地圖、中原大數據及三維數碼地圖三大空間數據整合而成。首階段提供中原城市指數內143個成分屋苑，共約40萬個私人住宅單位的客廳模擬窗景。於中原窗景一個版面內，用戶可以比較整幢物業高低樓層及全層單位的不同窗景，節省時間之餘，亦可足不出戶，先以模擬窗景對心儀物業的景觀取得初步了解。
下一步，「中原窗景」將運用阿里雲千問AI大模型進行空間分析，為七大空間元素進行量化，將主觀的景觀觀感轉化成客觀數據，客戶可以憑著客觀數據，輕易根據其對景觀的喜好作出選擇。在香港大學的窗景網驅動下，「中原窗景」日後除了包含空間的數據分析外，將以中原開揚指數展現窗景的開揚程度。以數字說話，日後客戶單以一個數字，便可客觀地獲得單位窗景的開揚指標，從而作出比較及選擇。
期望明年能涵蓋全港逾130萬個二手私人住宅單位
「中原窗景」日後亦運用發展局CSDI香港空間數據共享平台的資訊，將鄰近物業及社區設施如學校、醫院等加進窗景內標示，甚至窗景內斜坡維修責任亦可從中原窗景內獲取資料，讓客戶可以透過中原窗景簡單了解物業周邊各項建築物資訊，實踐智慧城市。以上各項功能期望可於2027年內逐步完成，亦期望能夠涵蓋全港超過130萬個二手私人住宅單位。
中原地圖今日有幸邀請多位舉足輕重的嘉賓參與研討會，探討三維地圖與空間數據的運用。香港特別行政區政府地政總署測繪處總土地測量師/技術陳宇俊測量師於會上探討香港地圖由平面至立體，如何成為香港智慧城市的「數位底座」。香港特別行政區政府發展局空間數據辦事處總監蔡偉文向在場人士分享香港空間數據共享平台CSDI 如何賦能香港創科生態落地。香港大學城市規劃及設計系講座教授葉嘉安分享了香港大學的窗景網及開揚指數，對市民心理影響的研究；阿里雲智能海外業務-亞太北及東南亞大區資深架構師林健豪於席間分享了AI技術如何協助分析窗景中不同地面元素的佔比。諸位嘉賓的真知灼見，為與會者帶來了地圖以至窗景的深度探索。