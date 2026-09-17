中原推全港首創住宅虛擬窗景 首階段涉143個成分屋苑 了解物業景觀開揚指標

中原地圖一直以來善用政府數據，為市民提供便捷而實用的地圖資訊，令市民更輕鬆應付生活所需。隨著科技的進步，中原地圖不再滿足於平面地圖的發展，透過運用地政總署的三維地圖，及發展局的空間數據共享平台，創製出全港首創的住宅虛擬窗景「中原窗景」，並於今日(17日)正式面世。 構思至推出歷時 8 個月 投資額涉 300 萬 中原集團行政總裁施俊嶸表示，集團由構思至推出歷時約8個月，投資額約300萬元。集團一直用心連繫市民需要，秉持「公開資訊．公平交易」的宗旨，期望以更透明、更可視化的方式，協助買家精準地作出置業選擇。今日推出兩項全港首創方案「中原窗景」及「中原開揚指數」，期望將創新的三維數碼地圖、具權威的學術科研及複雜的樓市大數據，轉化為大眾觸手可及的實用工具。

中原地圖空間數據架構師吳煒溢指，「中原窗景」由中原地圖、中原大數據及三維數碼地圖三大空間數據整合而成。首階段提供中原城市指數內143個成分屋苑，共約40萬個私人住宅單位的客廳模擬窗景。於中原窗景一個版面內，用戶可以比較整幢物業高低樓層及全層單位的不同窗景，節省時間之餘，亦可足不出戶，先以模擬窗景對心儀物業的景觀取得初步了解。 下一步，「中原窗景」將運用阿里雲千問AI大模型進行空間分析，為七大空間元素進行量化，將主觀的景觀觀感轉化成客觀數據，客戶可以憑著客觀數據，輕易根據其對景觀的喜好作出選擇。在香港大學的窗景網驅動下，「中原窗景」日後除了包含空間的數據分析外，將以中原開揚指數展現窗景的開揚程度。以數字說話，日後客戶單以一個數字，便可客觀地獲得單位窗景的開揚指標，從而作出比較及選擇。