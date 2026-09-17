美國議息｜中信泰富李肇文：港銀未有加息 反映資金面穩健 對樓市屬良好訊號

中信泰富物業代理董事李肇文表示，美國最新加息0.25厘，但本港銀行沒有跟隨上調最優惠利率(P)，充分反映出目前本港銀行體系的流動性充裕，資金面穩健，對住宅市場是一個良好的訊號。
李肇文指，昨日(16日)特首李家超發表的《香港第一個五年規劃（2026—2030年）》及新一份《施政報告》，主動對接國家戰略，全力打造「四中心一高地」，特別是積極推進「國際高端人才集聚高地」及鞏固「全球最大跨境財富管理中心」的地位，正大幅為本港引入高質素的產業、金融及教研人口。這兩份重磅藍圖對本港私人住宅的租賃市場注入了龐大且長遠的剛性支撐。
五年規劃明確落實於新田、洪水橋、打鼓嶺三座大學城預期指標非本地學生人數由現時約8萬人，目標於2029至30學年提升至10萬人。院校宿舍供不應求下，這批高質素留學生及教研專才有機會帶動私樓的租賃需求。同時隨著海內外跨國企業、對沖基金高管進駐，這些高收入外來專才家庭直接為核心區、優質環境社區及豪宅物業帶來強勁的租賃及購買動力。
李肇文指出，直資擴容政策，將從傳統學區、高才資產配置等多個維度全面支持住宅市場，「明星學區房」由以往傳統學區擴展，帶動以往非核心學區的物業獲得「學區溢價」。另外跨境高才陪讀置業剛需，隨著48間直資學校開啟「直資擴容」招收非本地中小學生，直資議會正積極向政府建議設立「陪讀簽證」。對於手持雄厚資產、透過「高才通」等計劃來港的內地及海外家庭而言，子女能入讀學費相對國際學校親民、但同樣具備國際視野的直資名校極具吸引力。由於中小學生年纪尚小，家庭傾向「整家移居」就近照顧，這將直接刺激直資名校周邊的住屋需求。
在四中心一高地戰略、落實3座大學城加上直資擴容政策以及長遠房屋供應維持「四三三」比例下，私人住宅的「供求差」將持續擴大，住宅物業投資帶來的穩定正現金流，對本地買家及長線投資者而言依舊具備高度吸引力。不論未來息口如何走向，預計本港樓市在居住及投資雙重需求的強力支持下呈現「量升價穩」的健康步伐。