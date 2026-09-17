美國議息｜中信泰富李肇文：港銀未有加息 反映資金面穩健 對樓市屬良好訊號

中信泰富物業代理董事李肇文表示，美國最新加息0.25厘，但本港銀行沒有跟隨上調最優惠利率(P)，充分反映出目前本港銀行體系的流動性充裕，資金面穩健，對住宅市場是一個良好的訊號。

李肇文指，昨日(16日)特首李家超發表的《香港第一個五年規劃（2026—2030年）》及新一份《施政報告》，主動對接國家戰略，全力打造「四中心一高地」，特別是積極推進「國際高端人才集聚高地」及鞏固「全球最大跨境財富管理中心」的地位，正大幅為本港引入高質素的產業、金融及教研人口。這兩份重磅藍圖對本港私人住宅的租賃市場注入了龐大且長遠的剛性支撐。